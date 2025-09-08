La historia detrás de "Número desconocido", el perturbador caso que llegó a Netflix

Una serie de mensajes atormentaron durante años a una joven y su pareja. La investigación develó un inesperado suceso.

Se desencadenó un escándalo a nivel nacional y llevó al estreno de un documental en la reconocida plataforma el pasado 29 de agosto.

Un caso impactante de ciberacoso , ahora recreado en el documental de Netflix "Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar", recrea el hostigamiento digital que sufrió una joven pareja por parte de quien menos se lo esperaban.

En la pequeña localidad de Beal City, Michigan, una serie de mensajes anónimos desencadenó un escándalo a nivel nacional y llevó al estreno de un documental en la reconocida plataforma el pasado 29 de agosto.

Lauryn Licari y Owen McKenny, fueron los protagonistas de este perturbador caso. Todo comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn, de 14 años, comenzó a recibir mensajes cargados de celos, insultos y amenazas.

El hostigamiento también alcanzaba a su novio Owen, lo que generó un clima de tensión en la escuela secundaria a la que asistían. Las miradas apuntaron rápidamente hacia una compañera, Khloe Wilson, con quien Lauryn había tenido conflictos previos. La acusación fue tan fuerte que Khloe llegó a entregar su teléfono a la policía para demostrar su inocencia. Sin embargo, las pruebas no aparecían.

ciberacoso pareja netflix Lauryn Licari y Owen McKenny recibían mensajes llenos de odio e insultos.

El duro revés en la historia que llevó al documental de Netflix

El contenido inicial de los mensajes sugería una posible ruptura amorosa, con textos como "Hola, Lauryn, Owen está rompiendo contigo". Aunque en un principio el mensaje fue ignorado por la joven y cesaron, un año más tarde la pareja volvió a recibir avisos de carácter amenazante y comentarios cada vez más invasivos.

Los mensajes invasivos e insultantes continuaron durante prácticamente dos años hasta que McKenny propuso una separación temporal, con el fin de que el acoso terminara. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ya que los mensajes se intensificaron con incitaciones al suicidio en contra de Licari de quien cada vez revelaba mayor conocimiento de sus actividades y entorno cercano.

Embed

El FBI logró identificar a la autora de los mensajes de acoso

Durante casi dos años la policía local intentó dar con el autor de los mensajes sin éxito. El hostigador utilizaba aplicaciones para generar números de teléfono temporales y se conectaba a redes privadas, lo que hacía imposible rastrear el origen de los textos.

Ante la falta de avances, el sheriff del condado de Isabella, Mike Main, pidió ayuda al FBI. Fue entonces cuando un analista federal logró identificar direcciones IP asociadas a los mensajes y la investigación dio un vuelco: todas llevaban a los dispositivos electrónicos de Kendra Licari, la propia madre de Lauryn.

mensajes ciberacoso

Con esa prueba, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda familiar. En diciembre de 2022, Main llegó al lugar con una orden de secuestro y le comunicó a Licari lo que nadie esperaba: ella era la responsable de los mensajes que habían atormentado a su hija y a su novio desde 2020. Aunque al principio lo negó, terminó confesando que había creado cuentas falsas y utilizado herramientas digitales para acosar sistemáticamente a los adolescentes.

madre acoso a su hija netflix

Kendra fue detenida e imputada por acoso a menores, uso indebido de computadoras, obstrucción de la Justicia y conspiración. Finalmente se declaró culpable de los cargos de acoso. En abril de 2023 fue condenada a 19 meses de prisión por hostigar al novio de su hija y a cinco años por los ataques a Lauryn. Además, perdió la custodia de la joven y fue apartada de su trabajo en la escuela.

La directora del documental, Skye Borgman, explicó en entrevista con el sitio Tudum de Netflix que Kendra finalmente participó en el documental para poder "contar su historia desde su perspectiva y que Lauryn pudiera verla hacerlo", aludiendo a la complejidad emocional del vínculo madre e hija.