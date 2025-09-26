Nancy Dupláa traicionó a Pablo Echarri con otro actor: de quién se trata

La reconocida actriz compartió un posteo en sus redes sociales donde sorprendió a sus más de 800 mil seguidores y resonó en la farándula.

Las redes sociales fueron el escenario de una situación insólita en la que la actriz Nancy Dupláa fue protagonsita de una inesperada y llamativa revelación en una fecha especial. Contra todo protagonismo, la pareja de Pablo Echarri quedó expuesta con un mensaje y una foto publicada en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 800 mil seguidores.

Allí la artista quedó en la mira de los fanáticos por una publicación que fue considerada como una traición para su pareja. Es que compartió un posteo donde confesó quién es, para su opinión, el mejor actor y, sorpresivamente, no fue Echarri el elegido. “Hoy cumple mi actor favorito, te quiero siempre Pablín” , escribió.

Junto a ese breve texto que marcó su gusto actoral, compartió una imagen junto a Pablo Rago , quien este miércoles cumplió 53 años de vida. En dicha fotografía compartida se los vio cercanos y con complicidad, que reflejan una amistad y omiten las especulaciones sobre una supuesta malicia en la confesión hecha por la artista.

Dupláa Rago

Sin embargo, Dupláa tiene motivos para elegir a Rago como su actor preferido debido a que tiene grandes presentaciones en películas icónicas. En el cine argentino, es uno de los actores qe puede afirmar que participó en dos películas que obtuvieron el reconocido premio Oscar: El secreto de sus Ojos (2010) y La historia oficial (1986).

La reflexión que hizo Rago sobre su cumpleaños

“Este año cumplo 53 años y en este último tiempo empecé a sentir que el tema de la muerte es algo más cercano”, había comentado el artista en diálogo con Clarín.