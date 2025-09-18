Nacha Guevara ya tiene su biografía escrita pero denunció que su formato fue "manoseado"

La actriz y cantante habló acerca de la posibilidad de la realización de una biopic suya.

Nacha Guevara dialogó con Puro Show , el programa de El Trece. Allí surgió la posibilidad de hacer una serie biográfica suya. La actriz no solo reveló que la idea de llevar su vida a la pantalla no solo le resulta atractiva, sino que incluso tiene el proyecto avanzado .

”No sé, bueno…sí, me gustaría. Es más, ya la tengo escrita, pero hace mucho, como un libro”, afirmó la reconocida figura. Sin embargo, su entusiasmo se ve matizado por una mirada crítica sobre la saturación de este tipo de producciones en la actualidad.

Durante la entrevista, Nacha reflexionó sobre el fenómeno de las series biográficas y la rapidez con la que el público parece perder el interés. Ante la sentencia del entrevistador, que le dijo: “Están todos ahora con eso, hasta Susana (Giménez) aceptó, que antes no quería”; y cuando está en preparación la de Moria Casán, entre otras, la artista señaló que la proliferación de historias de vida en formato audiovisual ha generado un desgaste en la audiencia: “Está tan manoseado eso, tan gastado. ¿Qué eran todos ahora? Qué rápido gastamos todo, porque empezó con una cosa, entonces se hace otra y otra y otra, y 100, y 100, 200, 300, 400, 500, 600... Se agota rápido, el público se agota rápido. No lo podés bombardear tanto, con tanto estímulo. Y se aburre y entonces tiene que inventar otra cosa”, sostuvo la artista.

image

La conversación derivó hacia el estado actual de la creatividad en la industria del entretenimiento. Para Nacha Guevara, el momento que atraviesa el sector se caracteriza por la repetición y la falta de ideas novedosas. Así lo expresó: “En el mundo hoy no hay un periodo creativo, que digamos. No. Es un periodo repetitivo”.

Las declaraciones de Nacha Guevara

Consultada sobre su consumo personal de series, Nacha Guevara fue tajante. Aseguró que no ve ninguna, ni siquiera aquellas basadas en figuras públicas: “No veo series. No solo series de personas. No veo series, no me interesa. Cuando miraste el reloj, pasaron seis horas de tu vida, de tu vida, mirando esas pelotudeces”, manifestó a Puro Show. Incluso, cuando se le preguntó por el reality de Marcelo Tinelli, con quien trabajó como jurado en Cantando por un sueño, reiteró su desinterés total por el formato.

El diálogo también abordó la transformación de los hábitos de consumo televisivo. Frente a la comparación entre el modelo tradicional de la televisión y el auge de las series, Nacha Guevara reconoció que, aunque pueden existir propuestas interesantes, el formato no es de su agrado: “Puede haber cosas interesantes, pero no me gustan las series”, declaró a Puro Show.

Embed - "EN EL MUNDO DE HOY NO HAY UN PERÍODO CREATIVO": la crítica de Nacha Guevara contra las biopics

En otro tramo de la entrevista, la artista se refirió a la situación laboral de los actores y la demanda de trabajo en el sector. Cuando se le mencionó que muchas colegas han salido a buscar oportunidades, Nacha Guevara relativizó la situación al señalar que la búsqueda de empleo es una realidad que atraviesa a toda la sociedad: “Bueno, todo el mundo pide trabajo, no solo los actores”, respondió.