El hijo de Natacha Jaitt denunció a su tío Ulises por maltrato: la reacción del mediático

Valentino Yospe , hijo de Natacha Jait t , generó fuertes repercusiones luego de hacer declaraciones que impactaron en el mundo del espectáculo al confesar distintas situaciones que vivió con su tío Ulises , hermano de Natacha. En diálogo con la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show confesó hechos de violencia.

"Me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar", reveló Valentino y agregó: “Yo vivía con demasiada presión, amenaza y manipulación. Yo creía que todo lo que él me hacía estaba bien, que me lo merecía. Él lo hacía porque al final del día él pensaba que se arrepentía, como que no quería, pero él decía que no le quedaba otra. [...] creía que la única opción para que yo me porte bien, porque yo era muy rebelde, era usar la mano dura”, dijo sobre el accionar de Ulises con él.

Según se conoció, el hijo de Natacha habría hecho dos denuncias en la Justicia ante el calvario vivido, por lo cual habría obtenido un botón de antipánico y, también, la perimetral que le prohíbe a Ulises acercarse a una distancia menor a 300 metros.

Valentino -Ulises Jaitt

Ante la información revelada por Yospe, Ulises evitó hablar de la situación y resguardó su respuesta: "No hablo del tema, no es mi intención contestar", le dijo a la revista PRONTO. A su vez, confesó los motivos por los cuales no dio detalles de su postura sobre las versiones: "Por respeto a mi hermana, no hablo del tema".

Los detalles que dio Valentino sobre la violencia de Ulises

"Empezó con cachetadas, cuando era chico. Si yo me portaba mal más de tres veces, a la cuarta me cagab… a trompadas. Decía que la forma de actuar que tenía era la de su papá y que iba a hacer lo mismo porque pensaba que no quedaba otra opción”, contó a Puro Show.

Y sumó: “Hubo manotazos, zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturón, me ha dejado marcas en las piernas, me ha dejado lesiones en la cara, me ha subido hasta el baño en el piso de arriba y me ha metido al agua fría mientras me cagab… a trompadas. Agarraba un palo de escoba y me lo partía a la mitad en la espalda y en las piernas. Estuve dos semanas rengo y no podía caminar mientras él se reía y me decía que me la tenía que bancar”.

"No podía salir a la calle si pasaba algo con él porque sabía que la gente me iba a ver e iba a denunciarlo. Vivía con mucha presión, amenazas, manipulación. Sentía que lo que hacía estaba bien, que me lo merecía, que no le quedaba otra. Viví muchos años baja sus alas demoníacas”, detalló.

En continuación con su relato dijo: “Si me pegaba, faltaba a la escuela porque estaba marcado, tenía lesiones y en la escuela iban a verme y denunciarlo. Siempre intentó zafar, se hace el tipo poderoso pero tiene miedo de que hable lo que me hizo. Me encerraba en mi casa y no podía salir. Al único lugar que iba era a chino o la plaza a dos cuadras”, recordó el joven.

Y sumó detalladamente: “Tenía muy poca vida social, he tenido discusiones porque no me dejaba ver a mis amigos. Me destrozaba la habitación, me ha roto seis celulares. Todo 2021 no tuve celular porque mi hermana me regalaba uno y él me lo rompía”.