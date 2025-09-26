Los invitados bomba de Mirtha Legrand y Juana Viale para el finde

Las conductoras de El Trece están listas para hablar de actualidad, política y espectáculos en una mesa con grandes invitados.

Este fin de semana Mirtha Legrand y Juana Viale tienen la mesa armada. Las conductoras de El Trece están listas para recibir a grandes invitados y hablar de actualidad, política y espectáculos en una mesa que promete grandes momentos.

La primera en salir al aire será La Chiqui con La Noche de Mirtha . La conductora más incisiva de la televisión argentina recibirá al actor Fernando Dente , reconocido actor teatral y conductor de televisión. Actualmente, se desempeña como director en Despertar de primavera y como protagonista de la obra Las cosas maravillosas.

Serán de la partida Emilio Monzó, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Su experiencia en ámbitos de gestión pública y representación parlamentaria lo posicionan como un referente a la hora de hablar de actualidad y sociedad.

La política exterior argentina, los cambios geopolíticos y como argentina se presenta en el exterior también serán temas de la mesaza del sábado. Dirá perderá la periodista Natasha Niebieskikwiat, especializada en relaciones internacionales.

Completarán la velada, la conductora Liliana Caruso y la modelo Sofía Zámolo.

El domingo de Juana Viale

Juana Viale tendrá una mesa muy relajada y con música que no faltará sobre el final del programa. Daniel Grinbank, productor musical y reconocido imputado teatral dirá presente junto a Michel Noher, actor que se destacó en roles en la serie En el barro de Sebastián Ortega.

Siguiendo la temática del espectáculo, Valeria Archimó se sentará para compatir con Juana una mesa repleta de anécdotas. La bailarina se destaca en la obra Sex, dirigida por José María Muscari.

Jimena Cyrulnik se sumará a la mesa y repasará su presente enfocado en el mundo del diseño y la moda.

La Konga Fiesta Confluencia María Isabel Sánchez

El show musical de la tarde del domingo estará a cargo de La K’onga. El conjunto referente del cuarteto argentino, tiene preparada una intervención especial con un set de 12 temas diseñados para animar y hacer bailar a todos los invitados.

Vale recordar que La Noche de Mirtha se emite los sábados a las 21.45 mientras que Almorzando con Juana los domingos a las 13.45. Ambos por la pantalla de El Trece.

Mirtha ¿va a los Martín Fierro?

Con dos Martin Fierro de Brillantes y otros tantos a su carrera en la televisión, Mirtha Legrandno quedó nominada en la terna a conducción femenina en la premiación de los Martín Fierro 2025.

El gesto de APTRA no cayó nada bien a la diva de los almuerzos que se mostró enojada con Luis Ventura y la decisión tomada. Fue Carlos Monti que en su programa MBA (Tv Pública) dio a conocer una conversación que tuvo con la conductora.

“Nominaron al programa, pero no a mí. Injusto, ¿no? Yo estoy mejor que nunca. Hice muy buenos programas con invitados, conduzco sola, sin colaboradores y trato cinco temas distintos. Es muy difícil y complicado estudia cinco temas diferentes en cada emisión”, sostuvo La Chiqui enojada por no estar en la terna.

mirtha-papa-portada

Aunque su programa La Noche de Mirtha sí está nominado como Interés General, la conductora reconoció en ese diálogo con el periodista que, pese a los premios ganados y a los reconocimientos, le importa seguir compitiendo. “Por supuesto que sí, tengo muchos Martín Fierro, pero me esfuerzo cada año y siento que merezco estar nominada”.

Lo cierto es que la ceremonia será el próximo 29 de septiembre con transmisión de Telefe y la conducción de Santiago del Moro y, por el momento, se desconoce si Mirtha dirá presente y será parte de la gran noche de la televisión.