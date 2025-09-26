Hackearon las redes sociales de la Policía Federal para promocionar una estafa cripto

La criptomoneda $MIRA fue promocionada por la cuenta oficial de las fuerzas federales por más de una hora.

Durante la media mañana de este viernes se viralizó una publicación de la cuenta de X de la Policía Federal Argentina . La publicación invitaba a traders a invertir en una criptomoneda de nombre $MIRA.

Distintos usuarios advirtieron que se trata de una criptoestafa consecuencia de un hackeo. Los posteos permanecieron publicados por más de una hora y, durante ese tiempo, no hubo respuestas oficiales.

Luego de eliminarse estos posteos, la PFA publicó un comunicado. “La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”, describieron.

image

“Frente a este hecho grave se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial. El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”, indicó el texto.

“La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”, completó.

En desarrollo.