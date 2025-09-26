Lluvia, tormentas y viento en Neuquén: cuándo será el peor momento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este viernes podrían llegar las tormentas aisladas, al tiempo que se sentirán fuertes ráfagas de viento.

La lluvia leve se hizo presente y sorprendió este viernes en Neuquén. El pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, para este viernes por la tarde, podrían llegar las tormentas aisladas, al tiempo que se sentirán fuertes ráfagas de viento.

"Aire húmedo y frío en cordillera con precipitaciones débiles. En los valles, meseta y la costa inestable con probables lluvias y chaparrones. Viento del sudoeste hacia la noche. Tiempo bueno el fin de semana, tardes templadas a cálidas. Alternan los días cálidos a fines de septiembre con otros más frescos y con viento. Probables lluvias y nevadas a comienzos de octubre en cordillera", dice la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Según el mismo organismo, para este viernes durante el día se espera un cielo inestable durante el día, con una temperatura de 19ºC y vientos del sudoeste de 33 km/h con ráfagas de hasta 46 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste con ráfagas de hasta 63 km/h. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 4ºC.

En tanto, el pronóstico del SMN indica que el peor momento será esta tarde, ya que habrá tormentas aisladas (probabilidad 40-70%) y ráfagas de viento que rondarán los 60-69 km/h. Para la noche, se prevé que disminuyan apenas unos kilómetros, entre 51-59 km/h.

alerta tormenta El pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, para esta tarde, podrían llegar las tormentas aisladas.

El pronóstico del tiempo para los próximos días

El pronóstico de la AIC indica que este sábado el día estará mayormente despejado con una temperatura de 20ºC y vientos del sudoeste de 39 km/h con ráfagas de hasta 48 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 3ºC. El viento será del oeste a 28 km/h.

Para el domingo, se espera un cielo cubierto durante el día, con una temperatura de 22ºC y vientos del oeste a 48 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h. A la noche, el cielo estará mayormente cubierto, con una temperatura de 1ºC y vientos a 27 km/h.

El tanto, el próximo lunes, en el inicio de la semana, el cielo estará despejado durante el día, con una temperatura de 21ºC y vientos de 30 km/h con ráfagas de hasta 47 km/h. Por la noche, se mantendrá mayormente despejado con una temperatura de 0ºC y vientos del sudoeste de 45 km/h con ráfagas de 63 km/h.

Embed

Para el martes se prevé cielo despejado durante el día, con una temperatura que alcanzará los 24ºC y vientos de 17 km/h con ráfagas de hasta 22 km/h. La noche estará parcialmente nublada con una temperatura de 3ºC y vientos del sureste a 8 km/h con ráfagas de 18 km/h.

Por último, para el miércoles se pronostica un cielo mayormente cubierto durante el día, con una temperatura de 25ºC y vientos del oeste de 15 km/h. Por la noche, el cielo estará cubierto con una temperatura de 6ºC y vientos del sureste a 11 km/h.