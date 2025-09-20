Inesperada primavera en Neuquén con tormenta y frío: ¿Hasta cuándo?

El clima sorprendió a los neuquinos que no es la típica primavera con viento. Los detalles del pronóstico del tiempo para este sábado.

El clima volvió a sorprender en la capital de Neuquén y este sábado no será la excepción, en la previa a la primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), será una jornada inestable, con lluvias desde temprano, chaparrones en la tarde, la posibilidad de tormentas eléctricas en la noche y un fuerte descenso de temperatura.

La mañana arrancó con probabilidades de tormentas aisladas de entre el 40 y el 70 por ciento, lo que explica los cielos cubiertos y las primeras descargas de agua que se hicieron sentir en distintos barrios de la ciudad.

El viento acompañó con ráfagas moderadas desde el noreste, en valores que oscilaron entre los 23 y los 31 km/h, pero con la amenaza latente de intensificarse a medida que avance el día.

AM-cielo-nublado-lluvia-plomizo-Neuquen-(3).jpg Neuquén amaneció con algunas lluvias aisladas y con un clima de tormentas. Agustín Martínez

El panorama no parece mejorar hacia la tarde. El SMN anticipa chaparrones con una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento, lo que indica que las precipitaciones serán más dispersas, pero aun así persistentes. Las ráfagas del viento podrían superar los 42 a 50 km/h, esta vez con dirección sudoeste, y complicar la circulación tanto para quienes se trasladen en vehículos como para los peatones.

Tormentas en la primavera de Neuquén: qué dice el pronóstico

Desde la AIC también prevén que durante la tarde el cielo se mantenga inestable, con lluvias débiles y dispersas, reforzando la idea de que será un sábado pasado por agua.

Lo más crítico llegará con la caída de la tarde y el inicio de la noche. El organismo nacional prevé que los chaparrones sigan presentes, mientras que la AIC eleva el nivel de alerta al hablar de “posibles tormentas”, lo que deja la puerta abierta a descargas eléctricas y precipitaciones más intensas.

La temperatura, que durante la tarde podría llegar a un máximo de 18 °C, descenderá drásticamente hacia la noche hasta marcar 12 °C, aunque los registros de la AIC son todavía más severos: se espera que el termómetro toque los 5 °C en horas nocturnas. Esta brusca caída obliga a los vecinos a prever un abrigo extra si deben salir.

tormenta cielo neuquen 3011 Neuquén tendrá una jornada inestable este sábado.

El viento, lejos de calmarse, mantendrá su presencia. Hacia el cierre de la jornada soplará desde el oeste y el sudoeste, con velocidades de 13 a 22 km/h, pero nuevamente con ráfagas de entre 42 y 50 km/h según el SMN, y hasta 48 km/h de acuerdo con la AIC. La combinación de lluvia, viento fuerte y frío hará que la noche neuquina se sienta más dura de lo que marcan los números.

El pronóstico del tiempo: qué pasa el domingo

En cuanto a lo que viene del fin de semana, el domingo no mostrará una mejoría marcada. Tanto el SMN como la AIC advierten que la inestabilidad continuará, con un panorama gris y nuevamente la presencia de lluvias y viento, aunque con registros térmicos que volverán a ubicarse en torno a los 18 °C. El alivio, al menos en el corto plazo, parece lejano.

Así, Neuquén vive un sábado que parece de otros tiempos, en el anticipo de la primavera: chaparrones intermitentes, viento con ráfagas intensas y un frío que se sentirá con fuerza en la noche.

Un verdadero anticipo de que la primavera todavía no logra abrirse paso en la Patagonia y que los neuquinos deben prepararse para una temporada inestable.