Alerta por tormentas en siete provincias: qué dijo el SMN

El organismo dependiente del ministerio de Defensa emitió una serie de alertas meteorológicos por tormentas.

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas en varios puntos del país.

Para este miércoles 17 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas en siete provincias.

Este nivel de advertencia informa que se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En las zonas afectadas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

tormenta.jpg La alerta roja por tormentas afecta a gran parte del país. La región, complicada.

Rige una alerta por tormentas en siete provincias

Los alertas están vigentes en dos bloques territoriales. Uno en el norte/noreste del país. Abarca casi la totalidad de Santiago del Estero, la mitad sur de Chaco, el oeste de Santa Fe y la franja norte de Córdoba.

Allí, el SMN informó que las tormentas serán de variada intensidad. "Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

tormentas smn

El segundo bloque bajo alerta por tormentas es en el sur. Abarca el sur de La Pampa, el sur de provincia de Buenos Aires y la franja este de la provincia de Río Negro.

Allí el organismo dependiente del ministerio de defensa afirmó que "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar intensa actividad eléctrica, granizo, abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas de hasta 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

tormentas smn (1)

Las tormentas se desatarán mayormente a partir de la tarde y en otros lugares en horas de la noche: en la provincia de Buenos Aires y La Pampa comenzarán por la tarde, en Río Negro poco después. En las provincias del noreste el fenómeno empezará más hacia la noche.

Particularmente en el bloque sureño, el SMN también emitió un alerta por tormentas para este jueves 18, la cual se extenderá también a territorio de Mendoza y San Luis. Así también se mantendrá el viernes 19 en las zonas del este de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires.

Alerta por tormentas: seis recomendaciones del SMN

El SMN emite recomendaciones para cada una de sus alertas y niveles expresados en colores que van del amarillo al rojo. El alerta amarillo por tormentas cuenta con los siguientes consejos:

- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

- Evitá actividades al aire libre.

- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

- Estate atento ante la posible caída de granizo.

- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.