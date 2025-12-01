Rosalía se mostró fan de un famosísimo argentino y hasta usa su sticker de WhatsApp

Rosalía fue protagonista en los últimos días en la Argentina con su visita donde participó de distintos programas mediáticos y visitó puntos históricos de la Capital Federal como el Obelisco, La Bombonera, entre otros lugares emblemáticos. Luego de la primera entrevista en Luzu TV , la artista española participó del programa Otro Día Perdido que conduce Mario Pergolini .

En su visita al programa que se emite por El Trece confesó su admiración por una figura de la Argentina, quien es en la actualidad uno de los mayores representantes del país a nivel mundial. Mientras contaba que visitaría Brasil, el conductor le hizo saber la rivalidad que tienen ambos países forjada por el fútbol.

Ante esta situación la cantante destacó a una figura ante esta rivalidad por lo que puso por encima a la Argentina. “ Pero, ¿por qué? Si tenéis a (Lionel) Messi . Qué más quieres, es increíble “, soltó generando una grata reacción de las personas que miraban el encuentro de dos estrellas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1994597144142254111&partner=&hide_thread=false LA ROSALÍA USA STICKERS DE MESSI #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/Ciy1VTgRIX — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 29, 2025

En continuación de su relato contó que aún no tuvo la posibilidad de conocerlo personalmente: “No, pero siempre uso sus stickers. Tiene uno increíble, con unas gafas negras, y está así como... Soy fan”.

En tono jocoso Pergolini bromeó: “Messi nos ve todas las noches... no, mentira, pero no importa, si la mujer sabe de esto, le va a encantar”.

El encuentro de Rosalía con Charly García

Una de las visitas que tuvo la artista que sacó al mercado su nuevo álbum titulado LUX, estuvo protagonizada por un encuentro con Charly García en el hotel Faena. Allí el cantante le regaló un ramo de flores y un vinilo de su álbum "La Hija de la Lágrima" con una dedicatoria especial; por su parte la española le regaló un vinilo de su último disco firmado y con la frase "para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi". dedicada al artista de rock argentino.