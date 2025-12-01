Con qué famoso actor Adrián Suar quiso tener un trío y se negó rotundamente

El productor televisivo participó en el debut de Las Chicas de la Culpa en la TV y realizó llamativas revelaciones.

Adrián Suar se sinceró como pocas veces en la televisión argentina durante su participación en el debut del programa "Las chicas de la Culpa" que comandan Malena Guinzburg , Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, líderes también de la exitosa obra teatral que lleva el mismo nombre. Allí el productor televisivo habló sin filtros sobre parte de su vida íntima.

Durante el programa de El Trece que alcanzó los 7,4 puntos de rating y cerró con 6,2, Suar confesó si hizo o no un trío sexual. “No, pero yo he intentado siempre y nunca lo logré, sobre todo en la edad de los 20 y pico hasta los 28 . Tratar de poder robarle las chicas que él ganaba fue mi objetivo durante muchos años. Robarle. Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no . Yo lo sufrí mucho y se lo he dicho. Y le he pedido, recuerdo de muy jovencito, una situación ocasional que ahí tuvo. Y le pedí, por favor, que me dejara participar. Le pedí y no quiso”, soltó sin escrúpulos sobre el pedido hecho a su amigo Gustavo Bermúdez.

“Entiendo lo que vos decís, la pregunta de si armé un trío con Gustavo. Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que no, que esas cosas no le gustan, que era un promiscuo”, sumó.

Las chicas de la culpa

Ante la propuesta de un sexteto con las integrantes del programa, el productor dijo: “Bueno, habría que invitarlo a Gustavo. Habría que convencerlo. No se le conoce nada de su vida privada. Incluso conmigo, que soy muy amigo”.

Ante las consultas de las reconocidas actrices, Suar confesó si podría concentrarse o se reiría si la oportunidad para concretar el trío llega en esta etapa de su vida. “No, no me podría concentrar. Querría acaparar todo el centro de la escena. Le tendría que decir ‘dejame un espacio’. Además, con esa voz que tiene tengo todo para perder. Lo haría para vivir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Pero no lo hice antes y ahora es imposible”, cerró.