Una bomba: la jugada producción de fotos de Gimena Accardi junto a su ¿nuevo novio?

La actriz se encuentra promocionando el drama erótico "TILF", que saldrá a la luz en las próximas semanas y que coprotagoniza con Seven Kayne.

Gimena Accardi generó un gran revuelo en las redes sociales tras publicar una serie de fotografías junto al cantante Seven Kayne . Las imágenes, de marcada carga sensual, fueron tomadas durante la filmación de “TILF”, un drama erótico que la actriz no solo protagoniza, sino que también codirige . Estas postales desataron una ola de comentarios y especulaciones sobre la naturaleza del vínculo entre ambos, e incluso provocaron la reacción de su exesposo Nico Vázquez .

A varias semanas de iniciada la campaña de prensa para el proyecto junto al trapero, la intérprete decidió mostrar imágenes íntimas donde se la ve muy bien acompañada por el artista. De hecho, ella presentó su nuevo proyecto en su cuenta de Instagram, describiéndolo como un "drama erótico" que está realizando junto a su socia, la directora Agustina Navarro .

Sobre su compañero de reparto, Gime expresó su entusiasmo, destacando la elección del elenco: "Y el protagonista que es un diamante en bruto: Siete". Accardi también se sinceró sobre el origen del proyecto y explicó: "Un día tuve un sueño y ahora se está haciendo real", marcando un nuevo hito en su carrera al incursionar en la dirección cinematográfica.

Las fotografías compartidas por Accardi muestran escenas de alta tensión sexual con el vocalista, en las cuales la evidente química entre ambos es palpable para sus seguidores. En una de las instantáneas se los puede ver en una situación de gran intimidad, mientras que en otra fotografía aparecen compartiendo un momento de clara complicidad fuera del set de grabación.

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios por parte de seguidores y colegas, avivando las especulaciones sobre un posible romance. El propio Kayne se sumó a los comentarios de la publicación de la actriz con un contundente: "¡Qué manija!", un mensaje que intensificó los rumores de que su relación podría trascender lo estrictamente profesional.

Accardi Kayne

¿Cuánto falta para que se confirme el romance?

Los fanáticos de la intérprete también se sumaron a la ola de comentarios sobre la química entre la pareja, con mensajes directos como: "Comes bien vos... ¡eh!" y "Está cumpliendo el sueño de todos". El proyecto, titulado “TILF”, marca un punto de inflexión en la carrera de Accardi, quien estudió dirección cinematográfica y ahora explora el género erótico.

Accardi Kayne 2

Accardi prometió a su audiencia que el drama erótico pronto estará disponible para ver, e incluso para “hotearse”. Mientras los rumores de un vínculo sentimental continúan creciendo con fuerza en el medio, la ex de Vázquez se mantiene feliz y enfocada en este nuevo desafío artístico. Por lo pronto, siguen creciendo las especulaciones sobre que el romance podría ser confirmado en las próximas semanas.