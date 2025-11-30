El desgarrador mensaje de Axel tras la muerte de cuatro fans: "Tengo el corazón completamente roto"

El artista recordó a cuatro mujeres que fallecieron al regresar de un show gratuito que brindó en Melincué, el viernes pasado.

El cantante Axel se pronunció mediante una carta abierta en sus redes sociales para expresar su profundo dolor por un trágico accidente vial . El siniestro se cobró la vida de cuatro integrantes de su club de fans en la provincia de Santa Fe. El músico se mostró completamente devastado por lo ocurrido y comunicó: “Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué (Santa Fe), ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto ”.

El artista se refirió a las cuatro mujeres que fallecieron, recordando que algunas eran miembros activos y lo habían acompañado a lo largo de varios años. De hecho, el intérprete recordó la familiaridad que tenía con ellas: “A algunas de ellas las conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía ".

El vocalista mencionó particularmente a una de las víctimas, Clau Risso, señalando un encuentro reciente con ella. Conmovido por la dolorosa situación, recordó: “Me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”. El autor de "Celebra la vida" cerró su mensaje dirigiéndose de forma directa a los familiares y amigos que atraviesan la pérdida de las víctimas del choque: “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender ”.

Axel-Comunicado Axel emitió un emotivo comunicado.

El músico enfatizó que ante un hecho de tal magnitud no existe consuelo fácil: “No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia”. La colisión ocurrió el viernes pasado en la ruta provincial 90, en Santa Fe, con un saldo trágico de cinco personas fallecidas en un impactante choque frontal. El siniestro involucró a tres vehículos y las cuatro mujeres regresaban a su localidad luego de asistir al recital gratuito que Axel brindó en Melincué.

Cómo fue el brutal accidente que terminó con un saldo de cinco muertos

La violencia del impacto fue tal que los vehículos quedaron completamente destrozados, requiriendo maniobras complejas por parte de los rescatistas para poder retirar los cuerpos de las víctimas fatales. La Policía identificó a las mujeres fallecidas como Nancy Gloria Albarracín, de 63 años; Nanci Marcela Beliera, de 58; Marisa Grimi, de 58, y Claudia Patricia Risso, de 56 años.

Dos de las mujeres eran docentes en su localidad. Además de ellas, la quinta víctima fatal fue el conductor del otro vehículo, Javier Alberto Pellegrini, de 49 años. Una de las mujeres, Albarracín, fue rescatada con vida del rodado, pero lamentablemente falleció minutos después en el Hospital Samco de Alcorta.

Choque Uno de los vehículos quedó irreconocible.

El escenario que encontraron los rescatistas en la ruta fue devastador, según relataron los Bomberos Voluntarios de Alcorta. Fue necesario trabajar arduamente con cuatro dotaciones para retirar los cuerpos de los chasis, que estaban completamente deformados por la colisión. El tránsito en la ruta provincial 90 tuvo que ser interrumpido por más de seis horas para poder realizar el operativo de rescate y peritaje.