Ivana Figueiras estalló contra Chechu Bonelli en medio del escándalo: "Garpa ser la pobrecita"

La empresaria salió al cruce de la comentarista deportiva y aclaró nuevamente que no fue la tercera en discordia de su vínculo con Darío Cvitanich.

Este fin de semana se produjo el primer encontronazo público en redes sociales entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich , lo que inmediatamente provocó una airada respuesta de Ivana Figueiras , quien fue señalada como la supuesta tercera en discordia en el fin del matrimonio. El conflicto se desató después de que la periodista declarara en un streaming que ella mantenía una excelente relación con la madre del exfutbolista.

Sin embargo, alegó que después del divorcio fue obligada a cortar todo contacto con ella. El ex Boca leyó estas declaraciones y salió al cruce de su exesposa , utilizando su cuenta oficial para refutar lo dicho y pedirle que diera marcha atrás con sus afirmaciones.

El actual comentarista deportivo escribió de forma contundente: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba… y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida NO…”, dejando en claro que busca que el tema quede zanjado y no se involucre a sus allegados.

La otra protagonista en este escándalo también reaccionó, aunque de manera indirecta hacia la modelo, publicando un encendido descargo en su cuenta de Instagram. Figueiras se defendió de las acusaciones de haber sido la causante de la ruptura, señalando la dureza de los ataques que viene recibiendo desde hace semanas. En ese sentido, la empresaria expresó su hartazgo ante la situación y remarcó que está muy afectada.

Figueiras-1

El filoso posteo de Ivana Figueiras dedicado a Bonelli

Por lo pronto, inició su posteo con fuerte resentimiento: “Hace meses me estoy bancando que me llamen ‘Tatiana’, que me puteen, me bardeen, me digan ‘rompe hogares’, ‘rompe familias’. Yo teniendo dos hijas mujeres”. Además, reveló detalles precisos sobre el inicio de su vínculo con Cvitanich: “El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo, amiguitas escribiéndome...”.

Ivana también deslizó dardos directas contra Bonelli, afirmando tener pruebas de las acciones polémicas de la conductora de "Sportscenter". La modelo indicó: “Su ex escribiéndole y diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví”.

Figueiras-2

Finalmente, Figueiras se desmarcó de cualquier responsabilidad en el quiebre matrimonial, pidiendo que la dejen afuera del conflicto. En esa sintonía, enfatizó que ella comenzó a salir con alguien ya separado y que, si el ex Banfield no le dejó las cosas claras, no es su problema. “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita, pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”, cerró.