Tremendo: la China Suárez contó cómo se siente cuando le dicen que es una "roba maridos"

La China Suárez brindó una entrevista íntima en el programa "Puro Show", donde fue consultada sobre cómo maneja las agresiones públicas, incluyendo el famoso apodo de “la roba maridos” que se le suele otorgar . En ese contexto, la actriz de "La Hija del Fuego" se sinceró y advirtió que siente que aquel mote es "un montón".

La intérprete reveló la postura que tomó ante el acoso y las difamaciones, indicando que hay situaciones que deben resolverse en la Justicia. “De hecho tengo varios juicios, hay cosas que para mí se tienen que arreglar en ese ámbito . Yo entiendo el trabajo de los periodistas, el tema es que hay cosas que ya cruzan un límite” , declaró, manifestando su indignación.

La artista, de hecho, dio un ejemplo de las graves consecuencias de la difusión de información privada y mencionó: “Hay uno de los procesos abiertos que tengo que no tiene que ver con haber ventilado cosas de mi vida privada, sino con haber difundido mi dirección, fotos de una casa, casi mi dirección y a la semana entró un grupo comando al barrio ”. Al respecto del ensañamiento mediático, cuestionó: “En cuanto a ese tema, ¿quiénes son para hablar de lo hace o deja de hacer otro?”.

La China Suárez sobre Wanda Nara:"Yo nunca fui su amiga". @chinasuarez habló en Puro Show @puroshowok por El Trece sobre el vivo que hizo con Wanda en la pandemia y detalló su relación con Mauro Icardi @MauroIcardi pic.twitter.com/iwiWnsX24C

Cómo es el vínculo de la China Suárez con Wanda Nara

La ex "Casi Ángeles" fue también consultada sobre la versión de Wanda Nara, quien había asegurado que tenían una relación de amistad justo antes de que ella fuese la tercera en discordia de su vínculo con Mauro Icardi. En esa sintonía, fue tajante al desmentir cualquie tipo de cercanía o relación con la mediática, más allá de cualquier especulación: "Yo nunca hice un vivo con ella, nunca fui amiga y eso lo saben todos. Tengo muy pocos amigos”.

Además, explicó que durante la pandemia era común hacer lives a través de las redes sociales y que se sumara gente famosa, pero que eso no implicaba que hubiese una conexión anterior con esa persona. “Uno saluda por cordialidad, es como que se meta Susana Giménez. Pero la realidad es que nunca fui amiga de Wanda”, aclaró la actriz.

El regalo de Mauro Icardi que generó polémica en redes

Mientras tanto, el delantero del Galatasaray sorprendió a la China desde Estambul con un romántico ramo gigante de rosas y un anillo de diamantes. El futbolista celebró su primer año como pareja indicando: "¡Feliz aniversario mi amor!", mientras que la intérprete posteó: "Feliz primer año mi amor!", compartiendo imágenes de su reacción.

China Suárez anillo

Sin embargo, el festejo en redes sociales se vio opacado por un particular detalle que trajo a colación el recuerdo de la conductora de "Masterchef Celebrity". Varios usuarios de X viralizaron rápidamente una imagen de la empresaria recibiendo un obsequio idéntico del artillero, con las mismas características y hasta con una dedicatoria muy similar a la que le realizó a Suárez.