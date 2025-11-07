Quién es el hombre que habría enamorado a Gimena Accardi

La actriz recientemente divorciada de Nicolás Vázquez compartió una foto que dejó ver la buena onda con un joven influencer.

Divorciada de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi disfruta de su nueva etapa amorosa y en las últimas horas una foto compartida por la actriz revolucionó las redes sociales.

La foto muestra a Accardi abrazada a un hombre desconocido. La imagen fue compartida inicialmente por una amiga cercana y luego replicada por la actriz en sus historias de Instagram en medio del romance de Vázquez con Dai Fernández.

La captura muestra a Gimena sonriendo y disfrutando de un momento relajado mientras el hombre oculta su rostro con una gorra. El gesto generó un revuelo en las redes sociales y muchos especulan a que la actriz comenzó un romance con este joven influencer.

Mientras que la recientemente confirmada pareja, Nico Vázquez y Dai Fernández, se encuentran de viaje por Nueva York, Gimena Accardi, ex del actor, sorprendió a todos este miércoles, en especial a sus seguidores, con una revelación que no pasó desapercibida. La actriz compartió a través de sus redes sociales un anuncio que dejó a todos expectantes.

"No puedo contar nada todavía, pero hace mucho que estamos trabajando en este proyecto", comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias de Instagram. Luego, con un suspiro, añadió: "Ay, qué calor".

El entusiasmo fue en aumento en una segunda historia, donde expresó: "Fuerte, fuerte, no están listos". Y emocionada, agregó: "Yo creo que tampoco".

Finalmente, la actriz también compartió una imagen que terminó de encender las especulaciones: la tapa de un guion, lo que sugiere que se avecina una nueva propuesta teatral. “Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, escribió sobre la foto, acompañando el mensaje con un emoji de fueguito y otro de corazón.

Aunque aún no dio detalles concretos, todo indica que la actriz está por embarcarse en un nuevo desafío artístico que promete dar que hablar.