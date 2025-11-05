El inesperado anuncio que sorprendió a todos de Gime Accardi en medio del viaje de su ex

La actriz enloqueció a sus seguidores de Instagram con una serie de publicaciones en sus stories.

Mientras que la recientemente confirmada pareja, Nico Vázquez y Dai Fernández , se encuentran de viaje por Nueva York, Gimena Accardi , ex del actor, sorprendió a todos este miércoles, en especial a sus seguidores, con una revelación que no pasó desapercibida. La actriz compartió a través de sus redes sociales un anuncio que dejó a todos expectantes.

"No puedo contar nada todavía, pero hace mucho que estamos trabajando en este proyecto", comenzó diciendo en un video que publicó en sus historias de Instagram. Luego, con un suspiro, añadió: "Ay, qué calor".

El entusiasmo fue en aumento en una segunda historia, donde expresó: "Fuerte, fuerte, no están listos". Y emocionada, agregó: "Yo creo que tampoco".

image

Finalmente, la actriz también compartió una imagen que terminó de encender las especulaciones: la tapa de un guion, lo que sugiere que se avecina una nueva propuesta teatral. “Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, escribió sobre la foto, acompañando el mensaje con un emoji de fueguito y otro de corazón.

Aunque aún no dio detalles concretos, todo indica que la actriz está por embarcarse en un nuevo desafío artístico que promete dar que hablar.

La reacción del ex de Dai Fernández al enterarse de su nueva relación con Nico Vázquez

Dai Fernández y Nico Vázquez comenzaron como colegas y compañeros de trabajo en la obra teatral Rocky, pero con el paso del tiempo, su vínculo se transformó en algo más profundo que una simple amistad, justo después de que ambos pusieran fin a sus respectivas relaciones amorosas.

image

Nico se separó de Gimena Accardi tras casi dos décadas de relación y de ser una de los matrimonios mas sólidos del ambiente, luego de que ella admitiera públicamente haberle sido infiel. Por su parte, Dai también atravesaba una ruptura con Gonzalo Gerber, con quien compartió siete años de pareja.

Poco tiempo después, empezaron a circular versiones sobre una posible relación sentimental entre Vázquez y Fernández, rumores que más adelante fueron confirmados por el propio actor.

Durante el fin de semana, se viralizó una fotografía que dejó en evidencia el romance entre Nico y Dai. La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram del programa LAM, acompañada por el texto: "Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña. #LAM", donde se los ve sentados frente a un gran ventanal en un restaurante, conversando mientras él le acariciaba la espalda.

image

A raíz de esta escena romántica, Gonzalo Gerber, ex pareja de Dai, tomó una decisión contundente en sus redes sociales: dejó de seguir tanto a Nico como a Fernández, luego de que la relación se hiciera pública y comenzaran a mostrarse juntos sin ocultamientos. Incluso desde el momento en que se supo que la actriz había terminado su relación, se comentó que Gerber no la estaba pasando bien. Lo cierto es que, desde el entorno digital, optó por alejarse aún más de su ex y del actor, marcando distancia tras la confirmación del noviazgo, en un intento por recomponer su vida.