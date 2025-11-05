L-Gante va por Milei y quiere ser presidente

El cantante hizo una fuerte revelación en diálogo con Juana Viale sobre sus aspiraciones en la política.

L-Gante no anduvo con rodeos y dejó en claro cuáles son sus deseos a futuro. Su figura se generó en torno a su nivel artístico cada vez que produce música y la calidad de sus shows que admiran sus fanáticos, pero, sin embargo, en su cabeza pasa también abrir el juego a otros trabajos.

Durante su participación en el programa televisivo que conduce Juana Viale el artista generó una fuerte sorpresa por ante el resto de los invitados, en el que estaba también la mediática Virginia Gallardo , quien fue elegida como nueva diputada nacional en representación de La Libertad Avanza. "Si Dios quiere pronto voy a empezar a trabajar por la Argentina próspera que todos deseamos", dijo cuando fue consultada por la conductora sobre su nuevo rol.

Mientras el tema estaba sobre la mesa Elian Valenzuela, su nombre de pila, se metió en el tema para dar su postura al respecto: "Algo que veo muy bien es hacer las cosas por el país sin mirar lo que hace el otro, eso es lo mejor", dijo y lanzó una frase que llamó la atención por la confesión: "A mí me gustaría ser Presidente".

"¡Dios mío! ¡Va por vos Milei!", se animó a reaccionar Gallardo al escuchar la postura del cantante. "Mientras no necesite robar, golazo...", cerró L-Gante.

El fin de su relación con Maxi El Brother

"Después de cinco años terminamos... Anulamos todo tipo de gestión a mi nombre. Mi palabra es cumplir con todo lo pendiente. Y después entrar en una nueva etapa", contó en la mesa.

Luego explicó: "Solo corté relación con Maxi. Después todo normal". "Yo pasé por muchas situaciones, buenas y malas, en poco tiempo. Tuve que hacer muchos cambios, muchas recaídas... muchas veces de estar enojado conmigo, llorar, perdí el control de mis cosas, de mi trabajo... Todo se va acumulando si no reaccionas a tiempo. Y en este temporada se me acumularon muchas cosas y dije 'bueno, hasta acá", explicó.

"Yo lo veía a él como un hermano, más que como un amigo. Yo aposté mucho por el proyecto que llevábamos adelante. L-Gante se convirtió en una marca. Dio todo mi esfuerzo, todo mi sudor", confesó.

"Cuestión que hoy en día estoy reclamando un millón y medio de dólares y todo un registro de todos estos años. Me vi en una situación de empleado cuando en realidad yo vendría a ser el jefe", cargó contra su exrepresentante.