Baby Etchecopar respondió a quienes lo dieron por muerto

El conductor radial sufrió un problema con su salud durante su programa radial y lanzó un fuerte mensaje contra quienes generaron una fake news.

Baby Etchecopar generó preocupación este martes durante su programa en Radio Rivadavia donde requirió de asistencia por una descompensación. El momento quedó registrado a través de la transmisión oficial que tiene la radio en la plataforma YouTube con transmisión durante la programación.

En la filmación llega a observarse que una agente de la Policia de la Ciudad tuvo que ingresar al estudio de la radio ubicado en el barrio de Colegiales, en Capital Federal, para tomarle la presión. Mientras tanto el conductor continuó con el relato del tema que estaba contándole a los oyentes en medio de un clima que continuó con risas. Una vez finalizado el análisis con los instrumentos específicos, la policía le comunicó que la presión era alta (15.8).

En las redes sociales tomaron esta información y se generó una fake news. Durante su programa en el canal A26, Etchecopar realizó un descargo: "Hoy en la radio me tomaron la presión y me había subido a 15.8. Después colgaron que me había muerto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1985465578463903956&partner=&hide_thread=false Asistencia médica en Basta Baby en @Rivadavia630



Baby Etchecopar fue asistido al aire luego de que le detectaran 15/8 de presión. https://t.co/jBCsBSHWtn pic.twitter.com/hAm5mgpyE5 — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 3, 2025

En contra de los haters, el conductor dijo: "Les digo una cosa a los 'trollls', cuando juegan con estas cosas, puede haber una familia o hijos que se asustan. Internet es un arma que tiene ustedes encima de la mesa de noche... La verdad es que no me morí. Lo que vieron está hecho con inteligencia artificial".

Baby-Descargo fake news muerte

El mal momento de salud que vive, Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin: "son alertas"

Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, tiene 25 años y es conocido desde que la actriz transitaba su embarazo. El joven actor, que dio sus primeros pasos en teatro en Sex junto a José María Muscari y fue panelista de Pamela David en Desayuno americano, habló en una reciente nota acerca de su cuerpo y su salud.

"Tengo sobrepeso y cuando decís sobrepeso, la gente flashea obesidad pero no, no soy obeso por suerte. Tengo sobrepeso pero nada que no pueda bajar. Hablo del sobrepeso en el sentido de los que no tenemos un cuerpo hegemónico o de revista. Tengo sobrepeso desde siempre, es decir, unos kilos de más", afirmó Luca.

Y continuó: "En esencia significa que tengo unos ligeros problemas de salud que vienen con eso: me canso más rápido, a veces me falta el aire, aparece la apnea a veces cuando duermo. Todos alertas de: ´No te pases de la raya porque ahí sí te podés pasar a la obesidad y ese es un problema de verdad´. Con eso estoy lidiando constantemente".

Luca Martin

Además, el actor de 25 años sumó: "Sí camino mucho y esa es mi gimnasia. Con eso trato de arreglar un poco y no subir más de peso. Sé que tengo que lidiar yo con el problema y que depende de mí. Como me han dicho varios médicos, todavía estoy a tiempo de bajar de peso siempre y cuando quiera bajar. De salud estoy bien y solo tendría que perder un par de kilos para estar perfecto".

Con respecto a cómo se sentía cuándo era chico acotó: "Sí, obvio, pero fue insignificante. En la primaria tuve un poco más de bullying que en la secundaria y ahí aprendí a defenderme. Los chicos si pueden se burlan de todo y de chiquito, un poco lo sufrí. Pero no lo suficiente como para decir que fui toda la vida bullyneado".