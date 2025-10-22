El enojo de Nancy Dupláa tras el rumor de que se iría del país junto a Pablo Echarri

La actriz usó sus redes sociales para frenar la fake news y pidió frenar el odio que generan las mentiras.

Nancy Dupláa estalló contra un medio de comunicación que confirmó que junto a Pablo Echarri se iban del país porque no están de acuerdo con el rumbo actual del país. La noticia generó un revuelo en el mundo del espectáculo y la actriz tuvo que salir a desmentirla y disparó contra las fake news.

La información la confirmó la Revista El Sureño y reveló que la desilusión del matrimonio con el rumbo actual del pais habría sido el motivo suficiente para dejar el país. “Aseguraron que no descartan buscar nuevos horizontes si la situación sigue igual bajo el gobierno de Milei”, se leía en la noticia del portal.

Rápidamente, Dupláa usó sus redes sociales para referirse a esta información y desmentirla. “Lo más impactante no es solo cómo le miente descaradamente a su gente, sino que nadie le cuestiona de dónde saca esto y se suben a las pistas del odio con gozo y fervor” , sostuvo la actriz kirchnerista.

“Flaco, hacete un esfuerzo y mejorá la calidad de la información. Dejá de echarle leña al fuego a la masa de odiadores. Y dejá de mentir”, cuestionó el tratamiento de la información del portal.

El descargo de Nancy Dupláa

Nancy Dupláa traicionó a Pablo Echarri con otro actor: de quién se trata

Las redes sociales fueron el escenario de una situación insólita en la que la actriz Nancy Dupláa fue protagonista de una inesperada y llamativa revelación en una fecha especial. Contra todo protagonismo, la pareja de Pablo Echarri quedó expuesta con un mensaje y una foto publicada en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde suma más de 800 mil seguidores.

Allí la artista quedó en la mira de los fanáticos por una publicación que fue considerada como una traición para su pareja. Es que compartió un posteo donde confesó quién es, para su opinión, el mejor actor y, sorpresivamente, no fue Echarri el elegido. “Hoy cumple mi actor favorito, te quiero siempre Pablín”, escribió.

Junto a ese breve texto que marcó su gusto actoral, compartió una imagen junto a Pablo Rago, quien este miércoles cumplió 53 años de vida. En dicha fotografía compartida se los vio cercanos y con complicidad, que reflejan una amistad y omiten las especulaciones sobre una supuesta malicia en la confesión hecha por la artista.

Sin embargo, Dupláa tiene motivos para elegir a Rago como su actor preferido debido a que tiene grandes presentaciones en películas icónicas. En el cine argentino, es uno de los actores que puede afirmar que participó en dos películas que obtuvieron el reconocido premio Oscar: El secreto de sus Ojos (2010) y La historia oficial (1986).