La reacción de Gimena Accardi tras ver la foto de Nico Vázquez con su nueva novia

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores cómo se sintió en los últimos días.

Nico Vázquez y Dai Fernández , su compañera en el musical Rocky, se mostraron juntos por primera vez en público, relajados y felices, mientras preparan el primer viaje como pareja oficial. En ese contexto, la atención, inevitablemente, giró hacia Gimena Accardi , quién fuera la pareja del actor durante 18 años.

Sin embargo, la actriz decidió enfocar su energía en el trabajo y celebrar una noticia personal: está nominada como mejor coconductora de OLGA en los premios Martin Fierro al streaming. No hubo declaraciones públicas sobre su expareja; en cambio, hubo gratitud y emoción compartidas con sus seguidores.

“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo", escribió la propia nominada en sus redes.

image

“Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace veintiséis años)“, enfatizó, visiblemente conmovida. Acto seguido, la actriz aprovechó para agradecer al equipo detrás de cámara, a quienes definió como “magos cumpliendo delirios con calidad y amor”.

Nico Vázquez, enamorado de Dai Fernández luego de su divorcio de Gime Accardi

No pasó mucho tiempo desde que Nico Vázquez confirmó su nueva relación; los rumores, sin embargo, surgieron casi en paralelo a la noticia de su separación de Gime Accardi. Dieciocho años juntos quedaron atrás, pero el actor insistió: su historia con Dai Fernández es reciente, surgida después de la ruptura.

El último fin de semana marcó un punto de inflexión. Nicolás y Dai almorzaron juntos y, ante la mirada de todos, dejaron clara la tranquilidad y la alegría de poder vivir su amor abiertamente. Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales.

image

“Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Rocky en esa ciudad. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”, destacó Yanina Latorre sobre el presente de la flamante pareja.

Y una frase, cargada de honestidad, resonó para quienes atravesaron días complejos: “Siempre me sentí muy querida y se ve reflejado de todo corazón”. En el cierre, antes del inevitable broche leve y sincero, añadió: “Me voy a dormir”.

Mientras el amor de su antiguo compañero de vida se convierte en una nueva historia pública, Gimena Accardi sabe también dar vuelta la página y abrazar el presente. En OLGA supo encontrar un nuevo hogar que la mantiene concentrada en su profesión y en los desafíos que surgen en el día a día.