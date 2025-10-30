Increíble: el insólito fetiche sexual de Silvia Süller

Silvia Süller , uno de los personajes mediáticos más recordados de la televisión argentina, volvió a estar en boca de todos y no precisamente por alguna noticia laboral o relacionada a Silvio Soldán, a quien suele criticar cada vez que reaparece en los medios. Ahora el que reveló intimidades de la exvedette fue Jacobo Winograd , otro recordado mediático, quien reconoció haber tenido sexo con ella hace 30 años, o más.

En una visita a Bondi Live, el mediático confirmó el rumor de que habían tenido relaciones en el balcón de su casa, ubicada en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Cavia de la Ciudad de Buenos Aires. También sacó a la luz el fetiche de la hermana de Guido Süller: contó que le gusta hacer el amor con la Marcha de San Lorenzo de fondo.

“Me cargaba que yo era San Martín y ella Remedios de Escalada, porque ella estaba enamorada de San Martín. Le gustaba, decía que era hermoso", lanzó. Por último, sostuvo que ya no tiene vínculo con ella, pero que le guarda un gran cariño: “Nos bloqueamos, pero la respeto y le deseo que le vaya bien y que pueda ver a sus hijos y su nieto”.

De esta manera, y de forma inesperada, Jacobo Winograd revivió un viejo capítulo cómo aquellos que siempre animaban la televisión argentina, con las historias protagonizadas por personajes mediáticos como él, Silvia o Guido Süller, entre otros.

La frase con la que Silvio Soldan finalizó su vínculo con Silvia Süller

En el último tiempo, Silvia Süller recordó una vez más su escandalosa separación de Silvio Soldán y se animó a ventilar la terrible frase con la que él le puso punto final a la relación.

Según reconoció la exvedette, todo se terminó abruptamente. “Mi lecho no es de rosas, es de espinas. Hubo un baldazo de agua que no me merecía y fue cuando un día el padre de mi hijo llamó a casa para preguntarme si a la tarde iba a estar”, le contó a Ronnie Arias en una nota para la TV Pública.

La mediática continuó su relato al borde del llanto: “Le respondí que sí, como siempre. ¿Por qué? Y ahí me dijo: ‘Ah, porque te va a llamar mi abogada porque nos vamos a separar. Porque yo no puedo vivir con una mujer que se lleve mal con mi madre, y entre las dos me quedo con ella. Nunca más la remonté. Ahora estoy feliz porque estuve muchos años de mi vida llorando. Un día me miré al espejo y me pregunté si me quería morir, porque iba a eso. No paré de llorar un solo día de mi vida”.

Es conocido el hecho de que Silvia jamás se llevó bien con Doña Tita Soldán, a quien defenestró en varios programas de TV por aquellos años. Consultado por el tema, el locutor aseguró que la mujer siempre fue muy amable con ella, y que hasta la invitaba a tomar café para preguntarle por qué la criticaba en los medios de comunicación.