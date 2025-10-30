Los 50 días de luna de miel de Matías Ale y su mujer en Miami

El actor y productor y Martina Vignolo emprendieron su larga y extensa luna de miel en Estados Unidos y el Caribe.

Tras celebrar su boda a lo grande en Mar del Plata, Matías Alé y Martina Vignolo comenzaron su esperada y maratónica luna de miel, sorprendiendo a sus seguidores al revelar que el viaje de recién casados durará nada menos que 50 días. La pareja, entusiasmada por esta extensa aventura, planea recorrer distintos destinos de Estados Unidos y el Caribe, compartiendo cada detalle a través de sus redes sociales.

El martes por la tarde, pocos días después del tan esperado casamiento, el actor publicó en Instagram una selfie desde el Aeropuerto de Ezeiza junto a Martina, acompañada por la frase: “Y nos fuimos”. Al día siguiente, los recién casados aterrizaron en Miami y se instalaron en Hollywood Beach, donde disfrutan las primeras jornadas en el departamento de un amigo del mediático.

“Floja la vista”, bromeó Matías al mostrar el imponente paisaje que contemplaban desde la ventana: el mar azul, la arena blanca y las palmeras delineando la costa, en una postal de ensueño. El primer día lo aprovecharon al máximo entre tragos en South Beach, paseos por la mítica Lincoln Road y muchas fotos espontáneas que compartieron en sus redes, reflejando la felicidad de la nueva convivencia. “Con mi adorada esposa, ¡qué lindo suena!”, escribió él, celebrando esta nueva etapa. Martina, por su parte, mostró las ojotas personalizadas con las iniciales “M&M” y la fecha del casamiento, 24 de octubre, un detalle romántico que acompañará todo el viaje.

image

La luna de miel de Alé y Vignolo continúa con postales alegres desde Miami, donde disfrutan cada día como una experiencia única. Entre las imágenes que compartieron, destaca una en la que Martina aparece luciendo una camiseta del Miami Heat mientras posa con dos coloridos loros: uno rojo sobre su cabeza y otro azul en su brazo. “¿Qué es un loro? Un pájaro”, escribió divertida, reflejando el tono distendido del viaje.

Las fotos del romántico viaje de Matías Alé y Martina Vignolo

Otra de las postales muestra a Matías Alé y Martina Vignolo en Lincoln Road, abrazados y rodeados por un grupo de bomberos de Miami Beach, posando sonrientes frente a un camión del cuerpo local. Ella sostiene una bolsa de un reconocido local de lencería, en plena tarde de compras. En otra selfie diurna, Matías y Martina vuelven a posar entre loros, transmitiendo complicidad y alegría bajo el lema: “¡Siempre riendo!”.

La secuencia se completa con una foto de Matías en el clásico restaurante Bubba Gump Shrimp Co., sosteniendo una porción de camarones junto al famoso cartel “Run Forrest Run”, en guiño a la película de Robert Zemeckis de 1994, Forrest Gump. El actor acompaña la imagen con la frase: “Qué feliz me hace verte feliz”, síntesis perfecta del espíritu del romántico viaje de la pareja recientemente casada.

image

Estas postales reflejan que la luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo combina playas paradisíacas, paseos urbanos, cenas típicas y momentos llenos de humor y ternura. Una travesía de amor que, tras el gran paso del matrimonio, los encuentra disfrutando intensamente de cada día juntos.

image