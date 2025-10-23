Se casó Matías Ale: el romántico posteo del actor a Martina Vignolo

El actor dio el 'si' junto a su novia de 24 años en el registro civil en Mar del Plata. Las fotos del momento.

Otro casamiento se llevó las miradas en el mundo del espectáculo con Matías Alé como protagonista. Pasadas las 13 de este jueves, el actor y Martina Vignolo , de 24 años, dieron el si en el registro civil de Mar del Plata y ya son marido y mujer.

“ Mañana (viernes 24) nos casamos en la Iglesia Don Bosco ”, anticipó la joven que desconoce dónde será la luna de miel. “Le agradecí a Mati de casarnos acá en Mar del Plata”, dijo.

Respecto a donde vivirán a partir de ahora, Martina dijo no saber si vivirán en Buenos Aires o en Mar del Plata aunque dejó en claro que, por el momento, harán temporada de verano en la costa argentina. “A donde sea, pero juntos”, dijo entre risas.

“Fue un día muy especial, lleno de paz y alegría. Decidimos vivir este momento con calma y rodeados de nuestros seres queridos”, dijo Alé, quien tiene programado realizar una ceremonia religiosa este viernes para celebrar junto a sus familiares y allegados. Según se conoció tendrán un importante festejo el viernes donde se prevé que tenga la presencia de distintas bandas musicales en vivo.

El mensaje de Alé previo al casamiento

Previo al evento que realizaron este jueves, el actor le envió un emocionante mensaje para su novia: "Qué hermoso camino venimos haciendo, te amo infinito", dijo junto a una imagen donde se los ve junto en la playa.

"Llegó el día, mi vida. Hoy nos casamos por civil. Disfrutemos el proceso como lo venimos haciendo”, escribió y sumó: “Cuando dos almas están destinadas a vibrar juntas, solo queda disfrutar lo que va sucediendo sin forzar nada. ¡Seguimos juntos a la par!”.

Otro que se casó: el Peque Schwartzman dio el 'si' con Eugenia De Martino

Diego Schwartzman dio el 'si' este jueves y se casó por civil con su pareja Eugenia de Martino durante una ceremonia íntima con sus familiares y allegados que disfrutaron del encuentro donde sellaron el amor que nació en 2019 cuando todavía era un tenista profesional que competía en el máximo nivel del deporte.

La pareja firmó los papeles en el Registro Civil Central ubicado en la calle Uruguay 753, en las cercanías al Obelisco de la Capital Federal. A la salida del evento la pareja se mostró feliz del compromiso que asumieron y celebraron con el típico ritual de arrojar arroz.

Sumado a esto todavía resta concretar la fiesta que preparan para celebrar en un evento donde serán los protagonistas de una noche única. Según se conoció el evento tendrá lugar el sábado 25 de octubre, según confirmó la conductora Susana Roccasalvo.

El momento de Schwartzman lejos del tenis y redescubriendo su vida

Lejos del mundo del tenis tras anunciar su retiro en mayo del corriente año, el Peque disfruta de su etapa como cocinero en MasterChef Celebrity, certamen en el que continuará y participará hasta que sea eliminado. En diálogo con Infobae se refirió a la actualidad que atraviesa: "Estoy en el proceso de redescubrirme, es lo que quiero porque sigo teniendo 32 años y soy muy chico para estar jubilado, entre comillas".

Por otra parte contó su último vinculo con el tenis: "Llegó un momento en que no daba más con la raqueta, entonces en el corto plazo uno no lo extraña. Seguramente con el tiempo me voy a poner a jugar. Quizá más adelante entrene a alguien, pero por ahora no la extraño".

"Empecé a perder el control del cuerpo en cuanto entraba a jugar partidos, las cosas no me salían. Empezaba a estar acalambrado, la mano y la raqueta estaban desconectadas, la pasaba muy mal. Empecé a tener más miedos en los aviones de noche, dormía muy mal, tenía pesadillas. Empecé con un psicólogo enfocado en ataques de ansiedad, nunca llegaron a ser de pánico", reveló sobre su última etapa como jugador.