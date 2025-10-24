Fenómeno Tini: los fans neuquinos entre los que más buscaron alojamiento para ver a la cantante en Buenos Aires

La cantante preparaba su primera función del megafestival en Tecnópolis para este viernes, pero debió postergarlo. Los alojamientos en Buenos Aires no dan abasto.

La primera función de Futttura , el innovador recital de Tini Stoessel que promete deslumbrar al público con una puesta en escena nunca antes vista, estaba previsto este viernes, pero debió ser postergado por las condiciones climáticas.

La expectativa es tan alta que los alojamientos en Buenos Aires registraron un notable aumento de reservas con la llegada de fanáticos de todas las provincias.

En los últimos años, los recitales y festivales se convirtieron en un verdadero motor del turismo en Argentina . Eventos como Lollapalooza, conciertos internacionales en estadios y celebraciones en distintas provincias atraen a miles de visitantes y generan un movimiento económico cada vez más notable.

Según un estudio de Airbnb, más del 30% de los argentinos que viajan lo hacen motivados por la música y los espectáculos en vivo.

Los datos demuestran que este tipo de eventos no solo impulsan al turismo y el transporte, sino que además genera un efecto económico inmediato en las ciudades que los reciben, impulsando la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local.

Efecto Futttura: Cómo impacta en el turismo

La cantante dará varios shows hasta el 15 de noviembre, y la expectativa por verla en vivo se refleja en la fuerte demanda de hospedaje, que supera ampliamente los niveles habituales para estas fechas.

Según datos de Airbnb, las búsquedas de alojamiento para ese período crecieron más del 90% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Este aumento evidencia que los espectáculos musicales de gran convocatoria no solo movilizan a los fanáticos, sino que también impactan directamente en la economía y en la actividad turística de la ciudad.

De dónde vienen los fans

Con las valijas casi listas, miles de seguidores se preparan para viajar desde distintas provincias y presenciar el espectáculo en vivo. Entre las ciudades con mayor número de búsquedas de alojamiento se destacan:

Mendoza

Córdoba

Tucumán

Rosario

Neuquén

Pero el furor por Tini traspasa fronteras: las reservas de viajeros internacionales crecieron más del 40% en comparación con el año pasado, demostrando que la cantante también conquista a fans fuera del país. Según la compañía de alojamiento, el público que viaja desde el exterior para disfrutar de Futttura proviene principalmente de:

Montevideo, Uruguay

Santiago, Chile

Lima, Perú

Asunción, Paraguay

São Paulo, Brasil

Según datos de Airbnb, la edad promedio de quienes reservaron alojamiento para las fechas del festival es de 24 años. Esto demuestra que el perfil de la Generación Z está caracterizado por su entusiasmo por los grandes eventos. Esta nueva generación de viajeros prioriza las experiencias culturales y de entretenimiento, buscando experiencias que les permitan sumergirse en la vida urbana y compartir sus vivencias en la ciudad.

Con su propuesta innovadora, Futtura refuerza el atractivo cultural de Buenos Aires y su efecto podría extenderse más allá de los días que dure el festival. Además, al atraer visitantes de distintas provincias y del exterior, este tipo de eventos fortalece la identidad cultural de la ciudad y consolidan a Argentina como uno de los destinos más imponentes de la región.