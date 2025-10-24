Espectáculos La Mañana Wanda Nara Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo

El domingo 26 de octubre se elige diputados y senadores para renovar las bancas en el Congreso Nacional y la rubia tendrá que cumplir con su deber cívico.







RS Fotos

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar que el próximo domingo 26 de octubre tendrá que cumplir con el deber cívico y será presidenta de mesa.

Fue la empresaria que usó sus redes sociales para compartir una foto en la que se ve la notificación y tres emojis que utilizó la rubia para mostrar la sorpresa por la misma. “Este domingo a cumplir con el deber cívico”, escribió y sumó un emoji de cara de sorpresa, una urna y otro con una cara que significa un símbolo de respeto.

La conductora de MasterChef se encargó de tapar información sensible sobre la matrícula, el domicilio y dejó ver que su lugar será la Sección CAPITAL- Circuito.