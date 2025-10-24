Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo
El domingo 26 de octubre se elige diputados y senadores para renovar las bancas en el Congreso Nacional y la rubia tendrá que cumplir con su deber cívico.
Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar que el próximo domingo 26 de octubre tendrá que cumplir con el deber cívico y será presidenta de mesa.
Fue la empresaria que usó sus redes sociales para compartir una foto en la que se ve la notificación y tres emojis que utilizó la rubia para mostrar la sorpresa por la misma. “Este domingo a cumplir con el deber cívico”, escribió y sumó un emoji de cara de sorpresa, una urna y otro con una cara que significa un símbolo de respeto.
La conductora de MasterChef se encargó de tapar información sensible sobre la matrícula, el domicilio y dejó ver que su lugar será la Sección CAPITAL- Circuito.
Por el momento no se sabe si la rubia participará de las elecciones ya que no confirmó explícitamente, pero su comentario en las redes deja más que claro que cumplirá con lo que se solicita desde la justicia nacional electoral.
