MasterChef Celebrity: Walas, el líder de Massacre, el reemplazo de Pablo Lescano

El músico de 59 años sorprendió con su look llamativo y se lució con su preparación en las cocinas de MasterChef.

Tras la salida de Pablo Lescano de manera sorpresiva de MasterChef Celebrity , Wanda Nara le dio la bienvenida a su reemplazo que se convirtió rápidamente en una de las incorporaciones más divertidas del reality.

Con humor y lamentando al mismo tiempo la salida del cantante de cumbia, Walas , el histórico cantante de la banda de rock alternativo Massacre se sumó a la competencia de cocinas y revolucionó el certamen.

“Vivimos la eliminación de Roña, pero nos sorprendió la renuncia de Pablo. Así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas”, dijo la conductora dandole la bienvenida al nuevo participante.

Embed - Walas de Massacre es nuevo participante de Masterchef Celebrity: "Llegó el rock alternativo"

Campera de peluche y con un llamativo pelo largo y rojo, Guillermo Cidade, su nombre real, generó curiosidad y entusiasmo. “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura”, se presentó.

“Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, agregó el participante que promete regalar divertidos momentos en la competencia.

Sobre su participación en el programa, Walas reconoció que “una de las cosas que quiero es cocinar bien, y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado” y reveló que “me asusta el jurado, le tengo mucha reverencia. Martitegui me parece tan glacial, tan distante”.

Embed - Walas sorprendió al jurado con su primer plato en Masterchef Celebrity

El debut del cantante de 59 años que fundó el grupo en 1986 con discos como El Mamut (2007), Ringo (2011) y Biblia – Ovni (2015) tuvo su primer actuación con muy buenos resultados. El músico realizó un quiche lorraine, plato típico de la cocina francesa. “La masa está perfectamente ejecutada” reconoció el jurado que lo eligieron y fue el primero en subir al balcón acompañado por Susana Roccasalvo, Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas.