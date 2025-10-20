Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y hay enojo por el primer eliminado

El cantante de cumbia decidió dar un paso al costado y explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión anticipada.

Este domingo tuvo lugar la primera gala de eliminación en MasterChef Celebrity y hubo doble expulsión: una de manera voluntaria y otra por decisión del jurado del reality de Telefe.

Pablo Lescano tomó la palabra en medio de la definición del jurado que evaluaba las preparaciones de los participantes y anunció su salida repentina de la competencia.

“No me voy a andar emocionando ni nada, pero decirles que son unos compañeros excelentes. La pasé genial, pero lamentablemente no puedo seguir. Tengo muchos compromisos con la música”, explicó el cantante tras contar los motivos por los que tomaba la decisión tan rápido.

Y acto seguido confesó: “no tomé dimensión de lo que es este torneo.. cociné con cariño, pero lo que más me llevo de acá es la calidad de gente que trabaja acá. La pasé genial. Me gustó mucho cocinar acá”.

Consultado por Wanda Nara si la decisión era definitiva, Lescano sin vueltas aseguró que sí y que no puede continuar. “Me quiero matar, tengo muchos shows y compromisos que estaban cerrados”, agregó.

El primer eliminado por decisión del jurado

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron el nombre del primer expulsado de la competencia a una semana del debut. Con picos de 16 puntos de rating, el jurado hizo pasar al frente a Roña Castro, Esteban Mirol, Emilia Attias y Luis Ventura.

“Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”, comentó Betular.

Los primeros dos salvados fueron Emilia y Esteban dejando en la cuerda floja a Roña y Luis. “El cocinero que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Roña Castro. Felicitaciones Luis, seguís en competencia”, anunciaron.

Aunque para el jurado no fue facil ponerse al frente de un campeón del mundo y decirle lo que hizo mal, expresaron: “Te conocimos poco, pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por esto te felicitamos un montón”.

En las redes sociales hubo enojo y malestar de los seguidores del programa quienes aseguraron que el plato del periodista de espectáculos había sido peor que el del ex boxeador.