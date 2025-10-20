Espectáculos La Mañana L-Gante Escándalo con L-Gante: se robó una moto de la policía

El cantante quedó en medio de un escándalo luego de un show que brindó en la localidad de Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires.







El cantante Elian Valenzuela, conocido en el mundo artístico como L-Gante, quedó involucrado en un confuso episodio policial luego de brindar un show en la localidad de Roque Pérez, hecho en el marco del 112º aniversario del tren de la ciudad. La policia investiga en búsqueda de un esclarecimiento de lo sucedido.

Es que el cantante quedó envuelto en otro problema debido a que, por un conflicto en su salida del lugar donde se realizó, robó una moto policial durante algunos segundos. En un episodio confuso las versiones relatan que una gran cantidad de público no le permitía salir con tranquilidad del lugar debido a que se agolparon para saludarlo y es por eso que en medio de la situación habría tomado una moto de un efectivo de la fuerza de seguridad.

Según se conoció se trata de una motocicleta Gilera Boge 300, que era conducida el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone. La misma habría sido recuperada en plena ruta 205. Las actuaciones las lleva la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, por el delito de "hurto en grado de tentativa".