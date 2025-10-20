Denuncian a Wanda Nara por robar una marca y le exigen una suma millonaria

Wanda Nara recibió una dura demanda debido a su empresa de cosméticos por utilizar un nombre para la marca que estaría registrada a nombre de otra persona, quien eligió la vía legal para poder arreglar la situación. Por parte del denunciante preparan un pedido millonario para un resarcimiento económico.

“ Wanda tiene una denuncia por usurpación de marca . ¿Por qué? Porque los cosméticos que ella comercializaba ya existían y pertenecían a otra persona que los tenía registrados ”, explicó el periodista Santiago Sposato en la transmisión de Infama. Luego sumó: “Este señor, llamado Ramiro Rubio , había registrado los nombres Wanda Cosmetics y W Cosmetics hace años, en honor a una expareja que también se llamaba Wanda. Cuando la empresaria lanzó sus productos con ese mismo nombre, él consideró que se trataba de una violación a su marca registrada ”.

Por otra parte Marcela Tauro sumó: “Hace rato que no la veo comercializando los cosméticos en redes. Cerró varios locales”, contó. Mientras tanto el denunciante y la abogada defensora de la empresaria Ana Rosenfeld se expresaron públicamente sobre el reclamo.

Qué dijo el denunciante en una entrevista

Ramiro Rubio, quien denunció a la artista, contó detalles del reclamo: “Esto comenzó en 2016, cuando decidí emprender este proyecto con mi ex, que también se llamaba Wanda. En 2021 lo presenté formalmente en el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) y en 2023 me lo otorgaron”, explicó. “Tuve que esperar dos años para que se aprobara. Tengo todos los comprobantes de que la marca está inscripta”.

“Básicamente, porque está haciendo una violación hacia mi marca por la similitud. Tuvimos varias mediaciones, pero no se presentaron. La única vez que alguien lo hizo fue su abogada, Ana Rosenfeld”, dijo sobre el por qué de presentar la demanda y agregó: “Nos encontramos con que su fama opacó totalmente la nuestra. Todos los clientes terminan en sus páginas. Ella usa el mismo nombre y eso nos perjudica muchísimo”.

“Queremos que se comunique con nuestros abogados y encontremos una solución. Puede ser el cese inmediato del uso de la marca o una compensación por los daños y perjuicios causados. Creemos que corresponde un resarcimiento económico” dijo y afirmó: “Hay que ir a juicio. Esto no es un capricho. Estamos hablando de una marca internacional que ahora usa una persona millonaria. No es lo mismo que alguien del barrio tenga una marca a que lo haga alguien con tanto poder. El número que tenemos en mente es USD 350.000".

Por otra parte, Rosenfeld se expresó al respecto: “Todo esto está en la justicia. No hay mediaciones vigentes. Pedimos el cese inmediato de la persona que está usando indebidamente el nombre, más allá de que haya hecho una registración. Ni bien tomamos conocimiento, nos opusimos”.

En sus declaraciones dijo sobre la postura de su defendida: “Estamos frente a un intento de usurpación por parte de este señor. Utiliza la misma tipografía, las mismas bolsas, todo lo que Wanda ya venía empleando comercialmente. Hay mucha gente que registra nombres de personajes famosos para después sacar provecho. No hablo solo de este caso: es algo que ocurre seguido”.

"El señor dice que la registró en honor a su novia Wanda, pero nunca comercializó nada. No tenía canales de distribución ni fabricación. Solo mandó a hacer una bolsa igual que las de Wanda Cosmetics y con eso pretende justificar un reclamo millonario". “Esperemos la decisión judicial. Cuando haya sentencia, hablaremos”, sentenció.