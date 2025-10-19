Zaira Nara se quedó con el auto y tuvo un remolque improvisado

La modelo tuvo un problema con su coche en la autopista y quiso llamar a la grúa, pero terminó llegando primero su papá.

Más rápido que un bombero, decía Carlitos Balá . Y ahora el que puede calzarse ese mismo traje es Andrés Nara, el padre de Wanda y Zaira que, si bien no puede salvar a sus hijas de todos los problemas en los que se puedan meter, siempre está listo para ayudar.

Y la menor de las Nara lo volvió vivir en carne propia porque en las últimas horas tuvo un percance de ésos que no siempre son fáciles de resolver y ahí estuvo papá Andrés, siempre listo para dar una mano Y encima llegar primero, como un bombero.

En este caso, el padre de las Nara no llegó más rápido que un bombero pero sí más rápido que el auxilio mecánico que Zaira había pedido por un desperfecto en su auto, que la sorprendió en el medio de la autopista.

Zaira Nara se quedó con el auto y recurrió a la ayuda que le ofrece la empresa que tiene la concesión de la autopista, pero después de varios minutos sin éxito, optó por el efecto escrache y compartió su problema con sus seguidores.

“Me quedé y la grúa de la autopista no me atiende”, se indignó Zaira ante la falta de respuesta. Y decidió hacer algo más que confiar en la grúa: llamó a su papá para que le fuera a rescatar del mal momento porque, además, empezaba a oscurecer y no quería quedar “tirada” en la autopista hasta cualquier hora.

Wanda.jpg Andrés Nara junto con Wanda y Zaira

Rapidísimo, Andrés Nara, como tantas veces para socorrer a sus hijas cuando lo necesitan, estaba ahí. “Mi papá llegó antes de que me atienda la grúa”, continuó con la queja la modelo, mientras subía un video en el que se veía a su padre, con una campera negra y jeans azules, mirando el auto averiado de su hija y comunicándose con alguien a través de su teléfono celular.

Al rato, Zaira volvió a realizar un posteo en sus redes sociales, compartiendo a través de una story. Allí se podía observar cómo un joven -a quién no identificó- bajaba de su auto y se dirigía hacia donde estaba Andrés con la idea de darle una mano para intentar resolver el problema.

“Va cayendo gente al baile”, tiró Zaira, con una ironía que buscaba matizar el mal momento. Toda esta situación comenzó a viralizarse y a generar reacciones de los seguidores de la influencer y hasta de su propia familia.

La nostalgia de Wanda con su papá

Zaira contestó todas las muestras de afecto y apoyo con corazones y caritas felices. Y también intervino en la publicación la propia Wanda Nara, quien escribió “recuerdos que una nunca olvidará, clases de manejo”, en una frase que sonó nostálgica y evocativa hacia su padre, quien le enseñó a manejar a sus hijas.

Y eso que durante mucho tiempo, sin llegar a estar peleados, Wanda y Andrés estuvieron algo distanciados en la relación padre-hija sin que eso significase que los hijos e hijas de Wanda perdieran conexión con su abuelo materno.