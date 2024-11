Andrés Nara contó cómo es su vínculo con los hijos de Zaira y Wanda Nara

La ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue ocupando el centro de la escena mediática, y no deja de sumar voces y episodios que alimentan la polémica. En este complejo entramado, Andrés Nara, padre de Wanda , y Alicia Barbasola, ex pareja de Andrés, hicieron declaraciones que aportan nuevas aristas a esta situación familiar y mediática.

En diálogo con A la tarde, Andrés Nara expresó su opinión sobre la separación de su hija mayor. Reconoció no tener una relación cercana con Icardi: “No tengo relación con Mauro, solo un cambio de palabras que tuvimos oportunamente. Como padre fue excelente y tuvo momentos muy buenos con ella”. Sin embargo, el hombre fue cauteloso al hablar del actual conflicto, destacando que, tras los altibajos de la pareja, pensó que el episodio de la China Suárez sería el final, algo que no ocurrió.

Wanda 2.jpg Andrés Nara con Zaira y su hija

Andrés Nara se definió como un mal abuelo

En medio de sus declaraciones, Andrés confesó haber intentado estar presente para apoyar a Wanda en este momento difícil. Según contó, le envió un mensaje para ponerse a disposición y acompañarla en lo que necesite. No obstante, también reconoció una deuda personal: su rol como abuelo. “Nobleza obliga… no soy un buen abuelo, porque no soy presente. Soy presente si me necesitan, hasta dónde sea y cómo sea, eso sí”, admitió, haciendo referencia a sus nietos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesa e Isabella, hijos de Wanda, y Malaika y Viggo, hijos de Zaira.