La abogada de Wanda Nara contó cómo arreglaron los bienes con Mauro Icardi cuándo se divorciaron

"Se tendría que dar la mitad (a Mauro) una vez liquidado todas las deudas de cada unidad, él debe plata. Ustedes no entienden que hay que pagar las cosas", continuó. Luego, Ana remarcó que hay un punto en cuestión que genera inconvenientes entre su clienta y el delantero que juega en el Galatasaray de Turquía: "Él no está cumpliendo la cuota alimentaria hace seis meses y eso está en ejecución".

Ana Rosenfeld habló del polémico episodio que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Sobre el incómodo cruce que hubo entre Wanda Nara y Mauro Icardi la semana pasada en el Country de Santa Bárbara, Ana Rosenfeld dio su parecer en diálogo con Socios del Espectáculo. “Toda la situación que se vio el fin de semana anterior cuando Wanda se presentó en Santa Bárbara, Icardi la filmaba, ella también lo filmaba y un poco se reía, ¿cómo fue esa situación? Porque fue bastante violento de los dos lados, ¿no?”, le preguntó la cronista del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Yo le veía los ojitos a Wanda. Mientras ustedes pensaban que había una provocación de Wanda, yo miraba a la Wanda que conozco y creo que ustedes también la conocen. La risita nerviosa, estaba viviendo un mal momento”, atinó a responder Rosenfeld.

“¿Por qué él dice que nunca le avisaron y que ella fue medio de sorpresa?”, le consultaron a la abogada. “No, lo tengo acá”, mostrando el celular donde está el mensaje donde daba aviso. Y agregó en defensa de su representada “¿Qué quieren, que les cuente lo que pasó ayer también? Por favor. ¿Que pasó de sorpresa y Wanda no le avisaron y pasó? No, me parece que está habiendo un juego mediático que a mí, personalmente, me preocupa porque no es lo que estamos haciendo con Wanda”.

“Wanda, el viernes, se presentó a una audiencia que debía haberse presentado la otra parte el día anterior y que no se presentó, que es precisamente para manejar la cuestión desde lo legal. Y, en cambio, está mostrando videítos que cambian la imagen mediática del caso”, cerró Rosenfeld.