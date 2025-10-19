Estalla MasterChef: qué le escribió Wanda a Enzo Fernández

La conductora le mandó un mensaje privado al futbolista cuya esposa está participando del programa y ésta se enteró. Hay mucha bronca y tensión en aumento entre ambas.

Como si fuera un plato de pastas, la cocina de MasterChef Celebrity se puso al dente y con un duelo súper picante: el de la conductora, Wanda Nara , y una de las participantes, Valentina Cervantes , pareja de Enzo Fernández .

Desde hace varios días que se sabe que la relación entre las dos mujeres está tensa y mucho tiene que ver que Valu sabe que Wanda le mandaba mensajitos a su pareja. Si bien no estaba demasiado claro cuándo fue esto, ya que durante un tiempo el futbolista y la influencer estuvieron distanciados, éstos existían y ponían muy molesta a Valentina .

Y en las últimas horas, el panelista de A la Tarde, Santiago Sposato, reveló el contenido de esos mensajes de Wanda que tuvieron como destinatario a Enzo Fernández. Y la bronca entre las mujeres promete seguir creciendo

Qué le escribió Wanda a Enzo Fernández

Si bien desde un principio Valu sospechó que la conductora del programa se dirigía hacia como sobrándola, la joven siempre trató de mantener la compostura, no entrar en ese juego y dedicarse exclusivamente a la competición, en un modo también de mostrar s serenidad y seguridad.

Sin embargo, habrá que ver cómo reacciona ahora que se supo qué le escribió Wanda Nara a su pareja. “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”, fue el texto que le mandó la ex de Maxi López e Icardi, aunque no se supo aún si hubo o no respuesta del otro lado.

Lo que sí se sabe es que Enzo, para no perder la buena letra que viene haciendo desde que se reconcilió con la madre de sus hijos, le mostró personalmente el teléfono a su pareja para que ella misma leyera quién y qué mensaje le acababan de mandar.

Wanda y Valu: una relación tirante y con tensión en aumento

Hay que ver ahora cómo sigue el vínculo entre ambas aunque la tensión que ay es evidente y afecta a la interna del reality desde el comienzo. Porque desde el debut quedó marcada la distancia entre ambas: cuando Wanda se acercó a hablarle a Valentina y en esa conversación surgió el tema del término “botinera”.

Wanda Nara-Masterchef-Portada

El diálogo que continuó fue picante: “No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”. Y aunque Wanda respondió que no, Valentina fue por más: “Ahora ya no sos más botinera, ¿no extrañás?”.

Con el correr de los programas, Valu se muestra cada vez menos cordial con su interlocutora y la relación está llegando a un punto que puede quebrarse. “Por ahí es Valu va a cobrársela. Es bastante viva, Valu”, dijo Yanina Latorre en su programa.

Y dijo más que eso: “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar como si fuera una boluda y la piba dice ‘yo no soy ninguna boluda, calmate Wanda Nara’”, agregó.

Cómo seguirá el vínculo entre ambas

El correr de los programas irá diciendo por dónde viene el tema, aunque todo indica que seguirá de esa manera. Porque Valentina Cervantes no es de las mujeres que ceda demasiado, su actitud ante una infidelidad de Enzo Fernández evidenció su forma de manejarse y obligó al futbolista a ir poco menos que “al pie” y rogando un perdón.

Y por otro lado, Wanda es de esas personas que si olfatean sangre, quieren más. Y si está observando que su nueva disputa, ahora con Valu Cervantes, rinde, seguirá intentándolo hasta ver a dónde llega su actitud y hasta cuándo cede la que parece ser la nueva rival que encontró para entablar una deuda.