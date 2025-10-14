Así fue el debut de MasterChef Celebrity: primer desafío y rating inesperado

Wanda Nara se puso al frente de la nueva temporada del reality de Telefe. Hubo ganadores y famosos en la cuerda floja.

Se terminó la espera y este lunes, tras la final de La Voz Argentina (Telefe) se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity . El reality conducido por Wanda Nara fue lo más visto de la televisión.

“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, comenzó diciendo la conductora del ciclo en su primer programa.

Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leones, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evagelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodriguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valenina Cervantes son parte de esta nueva temporada que tendrá como jurado a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Embed - Los 24 participantes llegaron a las cocinas de Masterchef Celebrity Argentina

De los 24 participantes solo 12 participaron del primer desafío impuesto por el jurado. Elegidos al azar por Wanda, los elegidos tuvieron que cortar una cebolla de la mejor manera. Eugenia Tobal fue la ganadora y obtuvo el beneficio de armar duplas para el siguiente desafío.

La actriz optó por elegir a Alex Pelao y prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. En tanto que Miguel Ángel Rodriguez coció con Pablo Lescano, La Joaqui con Momi Giardina, Esteban Mirol con Andy Chango, Marixa Balli con Evangelina Anderson y Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martinez.

En 45 minutos cada dupla tenía que preparar un plato de bodegón y sorprender al jurado. Los primeros en subir al balcón y safar de la gala de eliminación fueron Sofi Martinez y Peque Schwartzman que cocinaron unas costillitas riojanas y Marixa Balli y Evangelina Anderson que sorprendieron con sus escalopes al marsala.

Eugenia Tobal y Alex Pelao y Esteban Mirol y Andy Chango fueron los ganadores del desafío mientras que La Joaqui y Momi Giardina y la dupla de Miguel Ángel Rodriguez y Pablo Lescano fueron los peores platos del día y quedaron en la cuerda floja con sus delantales grises.

El debut fue un éxito y si bien tuvo picos de 18.5 puntos de rating, el primer capítulo de MasterChef promedio 17.5 puntos en una noche más que positiva para la pantalla de Telefe.