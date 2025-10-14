La actitud de Momi Giardina y La Joaqui que enojó al jurado de MasterChef

Las participantes quedaron en la cuerda floja tras la presentación de su primer plato en el debut de MasterChef.

Este lunes Telefe encendió las hornallas de y Momi Giardina junto a La Joaqui protagonizaron el primer escándalo de la noche. Con la conducción de Wanda Nara y con picos de 18.5 puntos de rating, el reality fue lo más visto de la televisión en el prime time.

El desafío puso a 12 de los 24 participantes a prueba en lo que fue el primer desafío de la emisión. Con platos destacados como los de Eugenia Toba y Alex Pelao y Esteban Mirol y Andy Chango, otro quedaron para el olvido como el de Momi Giardina y La Joaqui.

Durante el desafío, las participantes optaron por preparar un filet de pescado a la romana acompañado de un puré bicolor. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y recibieron críticas de parte del jurado y un llamado de atención si quieren llegar a la gran final.

Damián Betular fue el primero en remarcar que el puré mixto no implica que se mezclen ambos purés a lo que Momi respondió: “¿Y cómo lo querés?”, lo que llevó al chef a precisar que, al tratarse de un puré bicolor, el mismo tiene que conservar los colores y no fusionarlos, es decir, que la preparación tenía que observarse dos colores y no uno como sucedió.

El más crítico fue Germán Martitegui que aprovechó para educar a las participantes y señaló la diferencia entre un puré mixto y uno bicolor. “Igual esto tampoco es mixto, músico es una nube, bicolor son dos nubes, esto es un empedrado”, lanzó sin filtros.

Sin embargo, el comentario de Martitegui tomó mayor protagonismo cuando analizó el resultado final de la preparación. “Yo creo que el puré es el resultado de la soberbia misma. Yo pasé por la mesada y les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción completamente diferentes, tengan cuidado en es. Lo que está pasando acá es que la papa está completamente cruda”, señaló.

“Una de ustedes dos puede ser la ganadora de esta competencia, pero no con esta actitud”, remarcó Donato de Santis sobre la importancia de la actitud en la competencia.

De esta manera, La Joaqui y Momi Giardina obtuvieron el delantal gris y tendrán que cocinar el jueves para safar de la gala de eliminación.