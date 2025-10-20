Operan a Catherine Fulop tras la fuerte caída en el show de Erreway

La actriz venezolana sufrió una fuerte caída del escenario en el show de Erreway y tendrá que someterse a una cirugía programada.

A un mes de la fuerte caída que protagonizó en el Arena de Buenos Aires, Catherine Fulop tendrá que ser operada. La actriz venezolana que cayó del escenario mientras hacía su participación en el regreso de Erreway, sufrió fuertes golpes que la llevarán al quirófano en los próximos días.

La información la confirmó Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe) este lunes y anticipó que Fulop será operada el 27 de noviembre. “Hablamos con Cathy y está todo muy mal. Pensó que no había pasado nada y tiene un dolor muy grande”, anticipó la columnista.

Luego compartió el chat que tuvo con la actriz. “Me rompí el hombre, en Japón me empezó a doler y perder fuerza. Cuando volví a la Argentina consulté y se me cortaron tendones y ligamentos ”, dijo.

La intervención es programada y según Cathy quiere someterse a la operación para poder cargar a su nieta, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La fuerte caída de Cathy Fulop

Catherine Fulop fue tendencia en septiembre cuando protagonizó un fuerte golpe en el Arena de Buenos Aires. Todo sucedió en medio de su presentación en la nueva función de Erreway donde miles de fans estaban listos para vivir una noche de magia, reencuentros y nostalgias.

La venezolana participaba en una escena junto a Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija en la obra producido por Cris Morena. “Buenas noches Movistar Arena, por ahí estaba Colombia. ¿Dónde está? Colombia, cara de piedra”, se la escucha decir a Fulop que en la tira interpretó a Sonia Rey.

“Estoy acá”, respondió Bordonaba y minutos después sucedió el fuerte golpe de la actriz. “Te escucho, pero no te…” y cayó.

Uno de los tacones de la artista se enganchó en un escalón, perdió el equilibrio y cayó al vacío donde arrastró también un televisor ubicado al borde del escenario.

“¡Por suerte estoy viva!”, se escuchó a Fulop para llevar calma a los espectadores y a la mismísima Bordonaba. Minutos después logró incorporarse al escenario sin asistencia médica.

Luego del show, y tras las repercusiones y la viralización de la caída, Fulop eligió llevar calma a sus seguidores. “¡Mi gente bella!. Les juro que estoy bien. No me pasó nada. Les juro que estoy bien, no me pasó nada. Les juro, estoy bien. Estoy entera. No pasó nada. Ya está, aliviánala”, comenzó diciendo.

“Hice un papelón. Encima los preocupé a todos en el teatro, porque caí como en cámara lenta. Es como que yo me agarré con este brazo, me agarré en la pantalla que estaba ahí. Entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”, cerró su video llevando tranquilidad al público.