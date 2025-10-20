Dalia Gutmann reveló la fuerte crisis que tuvo con Sebastián Wainraich

La comediante se sinceró en diálogo con Juana Viale sobre el vínculo con el comediante. La frase que sorprendió a los invitados.

Las separaciones en las parejas son moneda corriente y cada día que pasa aparecen distintos vínculos amorosos que llegan a su fin por decisión de uno o más de los que integran la relación. Lo llamativo es que también se ha terminado el amor, demostrado como pareja, en relaciones que llevan una gran cantidad de año.

El Turco Naím y Emilia Attias le pusieron fin a la pareja después de 19 años, como Nicolás Vázquez que se separó de Gimena Accardi luego de una infidelidad, entre otras parejas que pusieron en duda su vínculo. Una de ellas fue la comediante Dalia Gutman quien tuvo que replantearse con seriedad la relación con Sebastián Wainraich .

Fue en la mesa del programa "Almorzando con Juana", que conduce Juana Viale, donde relató cómo atravesó un momento complejo en la relación que lleva casi dos décadas de relación. “A mí me pasó de querer separarme, pobre Seba, es horrible y no quiero que vea este programa” , confesó ante la mirada atenta de la conductora y los invitados: Turco Naím, el jugador de tenis adaptado Gustavo Fernández, Ariel Staltari y la ex GH Daniela Celis.

Dalia Gutman

En continuación con su relato, la comediante contó cómo resolvió la situación para poder seguir con el vínculo. “Me fui dos, tres días y regresé con ganas de volver a casa. A veces es que te querés ir un ratito y no es que te querés separar”, contó.

Qué había contado Gutmann sobre el vínculo con Wainraich

En una entrevista con + Caras a mediados de julio, la artista se había expresado sobre el vínculo: "El amor no tiene mucha explicación. Me acuerdo que me enamoré un montón, sin darme cuenta. Éramos amigos del barrio, charlábamos, paseábamos y a mí me gusta la gente inteligente. Él se enamoró primero".

"Cuando lo conocí yo estaba de novia. En principio era mi amigo, no lo vi como un posible candidato. Pensaba que era gay. No pensé que podía gustar de mí”, contó sobre el amor que nació en 2001.

Por otra parte soltó: "Tuve la suerte de encontrar un papá espectacular para los chicos. Es un papá al pie del cañón. Somos bastante fans de nuestros hijos. Fede toca el piano y escribe cosas. Nos encanta ver las cosas que hacen. Kiara está descubriéndose, terminando quinto año".