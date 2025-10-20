La Niñera: así está hoy Lauren Lane, la actriz que interpretaba a la "señorita Babcock"

Tras el final de la serie, la histórica rival de la nana Fine tuvo otros proyectos televisivos pero desde hace tiempo se abocó al teatro.

La Niñera es una de las sitcom más famosas de la historia . Aunque hace ya 26 años salió del aire, sus protagonistas siguen siendo recordados hasta el día de hoy. Desde los extravagantes vestidos de la nana Fine , los coqueteos con el señor Sheffield y los filosos comentarios del mayordomo Niles . Otro papel destacado fue el de C.C. Babcock.

Interpretada por la actriz estadounidense Lauren Lane , la señorita Chastity Claire Babcock -como era su nombre completo- tenía un papel relevante en la serie éxito de los 90. Elegante, sarcástica y constantemente frustrada, era la socia comercial del señor Sheffield , de quien estaba enamorada en secreto , aunque era muy evidente.

Su rol dentro de la comedia era ser una especie de contrapeso a Fran Fine , la gran protagonista y con quien competía por la atención del padre de familia. La personalidad egocéntrica , fría y refinada de la señorita Babcock generaba un hilarante contraste con la calidez extrovertida de la niñera de Maggie y Gracie Sheffield.

lauren Lauren Lane, la actriz de La Niñera, tiene hoy 64 años.

Qué fue de la vida de Lauren Lane, la actriz que le dio vida a la señorita Babcock

Con participación en películas y otras series, Lauren Lane nunca pudo despegarse de su papel de La Niñera. Nacida en Oklahoma en 1961 pero criada en Texas, la actriz de 64 años enfocó su carrera en los últimos años en el teatro. De hecho, en la actualidad, es profesora del departamento de teatro de la Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pensilvania.

Su debut como actriz fue en 1984, en la película Interface. Y tres años después, con el mismo director, fue parte del filme independiente Positive I.D. En la pantalla chica, participó en la serie Hunter como la sargento Chris Novak entre 1989 y 1991. Y ese mismo año también fue parte de L.A. Law. En 1993, apareció en la película para televisión Perry Mason: The case of the skin-deep scandal.

lauren2 Lauren Lane es hoy en día profesora de teatro.

Justamente en 1993, Lane recibió el llamado para sumarse a una sitcom sobre una vendedora de cosméticos de Queens que, de casualidad, terminaría siendo la niñera de las hijas de un productor teatral viudo. Su rol como la señorita Babcock era ser la antagonista de la nana Fine, de quien estaba celosa por su relación cercana con el señor Sheffield.

En pleno rodaje de la comedia, su personaje debió adaptarse a su vida personal, ya que quedó embarazada. Los guionistas sumergieron a la señorita Babcock en depresión y aumento de peso producto del compromiso entre la nana Fine y el señor Sheffield, a tal punto de retirarla momentáneamente de la serie, aunque en realidad esperaba a su primer hijo. Al regresar a la sitcom, C.C. replantea su vida y termina casada con el mayordomo Niles.

lauren3 Lauren Lane, junto a su hija Kate.

¿Vuelve La Niñera a 26 años del fin de la serie?

La Niñera debutó en la televisión estadounidense el 3 de noviembre de 1993 a través de la señal CBS y se emitió hasta junio 1999. En total fueron seis temporadas con 146 episodios que llegaron a más de 90 países. A 26 años de su último capítulo, recientemente surgieron rumores sobre un posible regreso de la sitcom.

Todo se debió a una foto compartida por Fran Drescher y Charles Shaughnessy, quienes interpretaron a Fran Fine y Maxwell Sheffield. Los actores se mostraron en una cena junto a Peter Marc Jacobson, cocreador de la serie y exesposo de Drescher, y los productores ejecutivos Robert Sternin, Prudence Fraser y Diane Wilk. “De cena con el señor Sheffield y los productores ejecutivos de La Niñera. ¡Una gran noche sin duda!”, posteó en su cuenta de Instagram, donde acumuló más de 32 mil “me gusta”.

cena La foto que compartió Fran Drescher, junto a Charles Shaughnessy y responsables de "La Niñera".

Shaughnessy también republicó la foto en su Instagram y dejó un mensaje que avivó aún más los rumores de una eventual vuelta de la sitcom. “¿La banda se reúne otra vez…? Una gran salida con Susan y el equipo de La Niñera”, escribió. De momento, no hay nada confirmado y todo se trata más de un deseo y una ilusión de sus fieles seguidores.