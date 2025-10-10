Enloquecida, Cathy Fulop reveló qué fue lo primero que le compró a su nieta

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez y Catherine Fulop compró los primeros regalos para la bebé en camino.

Desde que se conoció la feliz noticia de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convertirán en padres por primera vez, Catherine Fulop no para de desbordar alegría por la llegada de la primera nieta a la familia.

Tal es la felicidad que la actriz venezolana reveló, en una nota con LAM (América) que ya compró de todo para la bebé que viene en camino. Marcela Feudale, panelista del ciclo le consultó cómo vive esta nueva etapa como abuela a lo que Fulop lanzó entre carcajadas: “¡Loca! Loca total!”.

“ Ya estoy comprando de todo. Mi nieta tiene más cosas que cualquiera. Estoy chocha” , reveló y luego dio detalles de los primeros regalos quede tiene listos a su nieta.

Fulop tiene todo listo para la llegada de la bebé de la amplia y compró toalla, ropita y sonajeros.

En otro momento de la charla, Cathy aseguró que este bebé “viene a traer luz”. “A veces la vida te pone pruebas para que te reencuentres con vos misma, y creo que Ori está en ese proceso. Yo estoy acá para acompañarla, pero también para disfrutar. Ya soy una abue feliz, y eso no lo que quita nadie”, dijo la conductora.

Embed - CATHY FULOP, LA ABUELA DEL AÑO, EN EXCLUSIVA: "Voy a ser una abuela loca, ya le compré de todo"

Oriana Sabatini anunció el sexo de su bebé

Oriana Sabatini vive uno de los momentos más importantes de su vida. Es que la cantante e influencer se convertirá en madre por primera vez y tras confirmar la noticia en sus redes sociales dio más detalles de su embarazo.

Casada con Paulo Dybala en 2024, la hija de Catherine Fulop dio una nota en LAM (América) donde se mostró feliz por la etapa que está viviendo y al mismo tiempo sin vueltas sorprendió con la revelación del sexo del bebé.

La noticia llegó de la mano de la pregunta que le hizo Anabel Guerrero sobre sus deseos de que sea nena o nene. Sin embargo, lejos de los tradicionales anuncios, Sabatini dijo que espera una nena y que ya tiene algunos nombres elegidos.

“Tengo algunos que me gustan desde hace mucho, pero bueno.. esto es un trabajo en equipo y yo soy cabeza dura. Lo obligo”, bromeó, en referencia al futbolista.

Además, la artista sorprendió al revelar una posible fecha de parto que coincide con un día especial para la familia. “Literalmente tengo fecha para el día del cumpleaños de mi madre, el 11 de marzo”, confesó con emoción.

Sobre el vinculo con su tía Gabriela Sabatini en medio de esta noticia feliz para el entorno. “No, no hablé con mi tía”. “Me gustaría que me llame, pero no por esto”, cerró dejando la puerta abierta a un posible llamado en medio del escándalo que protagoniza la familia.