A días de presentarse en Neuquén, cómo festejó Lali su cumpleaños

En menos de una semana, la artista celebra sus 34 años rodeada de su familia y sus afectos, mientras prepara todo para llegar a la Patagonia con su tour 2025.

Este 10 de octubre Lali está de cumpleaños . La artista llegó a los 34 años y lo celebra a lo grande a días de llegar a la Patagonia con su Tour 2025 , pasará primero por Chubut y el 18 está prevista su llegada a Neuquén.

Aunque la cantante anunció su propio cumpleaños de una manera muy particular, corrigiendo los “33″ que dan título al tema autorreferencial que canta junto a Dillom en su último disco, a un “34″ improvisado y contundente. Pero el primer saludo público a la cantante, llegó de la mano de su novio, Pedro Rosemblat . El conductor de Gelatina optó por una foto de su novia con estilo de "entrecasa".

“En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió el periodista, utilizando el nombre de pila de la artista junto al emoji de un corazón rojo. La foto inmortaliza a Lali de medio perfil en la intimidad de su casa, con un gesto de sorpresa, la boca abierta y sosteniendo en sus brazos a su gato Pelusa.

Lali cumpleaños saludo de Pedro Rosemblat

Pero esto no fue todo, sino que en la siguiente story, Pedro subió un video de unas vacaciones de la pareja. En la filmación se los ve a los dos de perfil, ella sentada sobre su regazo y balanceándose bajo un cielo despejado en una playa solitaria. “Te amo Lali”, agregó sin más palabras para celebrar un nuevo aniversario de su novia.

El cumpleaños de Lali llega solo unos días después de la interacción entre Lali y Pedro en redes sociales, que atrajo la atención de sus seguidores por el tono humorístico que emplearon para enfrentar a los rumores de una posible crisis en su relación. La artista argentina compartió imágenes de su paso por España, donde participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de este año y realizó varios conciertos presentando su disco "No vayas a atender cuando el demonio llama".

Junto a las fotos, Lali escribió una frase para compartir la experiencia, pero sin dar demasiadas explicaciones: “Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices”. La publicación hizo que el Rosemblat respondiera en tono irónico señalando: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odiás y tienen razón”.

Para seguir el juego, Lali respondió rápidamente con una frase inspirada en como se refiere Homero Simpson a Ned Flanders: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”. Este intercambio reforzó la imagen de complicidad de la pareja y restó importancia a las versiones sobre un distanciamiento que circularon en las redes sociales.

La llegada de Lali a la Neuquén

Luego de su exitoso paso por Europa, Lali se tomó unos días de descanso para recargar energías y presentar su tour 2025 en la Patagonia. La primera parada la realizará en la provincia de Chubut, mientras que el sábado 18 de octubre llega al Estadio Ruca Che, en la Neuquén.

Con las últimas entradas en venta, los neuquinos tienen gran expectativa para ver a la artista sobre el icónico escenario renovado del estadio.