Lali Esposito contó qué hace con su dinero y tuvo que salir a defenderse de las críticas

La artista tuvo que frenar las críticas por sus palabras en el programa español La Revuelta donde se refirió a su patrimonio.

Hace mucho tiempo Lali Espósito es una figura del mundo del espectáculo siendo protagonista en distintas novelas, incluso cuando era menor de edad, como también su carrera como cantante donde atraviesa un gran presente. Su trabajo no solo le ha dado reconocimiento público, sino que ha sido un motivo para tener actualmente una cuenta de banco millonaria.

Durante un paso por el medio de comunicación La Revuelta , de España, la artista se refirió con naturalidad sobre cuál es su patrimonio económico tras ser consultada por el periodista. “No diría que estoy forrada, pero me va bien . No gasto en boludeces. No me vas a ver con carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Soy una mujer argentina, nacida y criada en un barrio bajo, y no me sale gastar en cosas ostentosas”, dijo en su paso por el programa.

Esas palabras de la artista fueron motivo para que algunos usuarios de distintas redes sociales apunten contra su persona con comentarios. En su cuenta personal de X (ex Twitter), la artista lanzó un comunicado para enfrentar las opiniones contrarias: “Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque, evidentemente, los necesitan ".

“Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarles una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago”, dijo en su relato.

Luego agregó: “No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh. Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar. Entonces pienso: ¿será que, en el fondo, odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que solo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?“.

Para cerrar, escribió: “Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos, necesitan un abrazo... pero esa no es mi tarea”.