Qué hacer en la ciudad de Neuquén este fin de semana
LMNeuquén te propone conocer todas las ofertas culturales para disfrutar del primer fin de semana de octubre. Entrá y enterate.
Llega el primer fin de semana de octubre y desde LMNeuquén te invitamos a conocer todas las propuestas culturales para disfrutar de la cultura en la capital neuquina. Desde conciertos gratuitos hasta las mejores ofertas de teatro en las principales plazas teatrales de la ciudad.
Viernes 3 de octubre
- Manada, la banda de metal alternativo se presentará en la tercera y última fecha de Capital Acústica. La cita será a las 20 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Entrada libre y gratuita.
- La Mississippi en Mood Live. La legendaria banda argentina regresa a Neuquén en una noche cargada de clásicos y nuevas canciones para los amantes del blue, rock y la música nacional. La cita es a las 21 en Ministro González 40, Neuquén capital. Las entradas se encuentran disponibles en www.protickets.com.ar y tienen un valor de $40.000.
- Orquesta Sinfónica de Neuquén - 25 años. Director: Mtro. Andrés Tolcachir. Cantata “Neuquén Faro de Luz”. Director Invitado: Fernando Angulo. La cita es a las 21 en el Cine Teatro Español. Entrada general: $10.000. Jubilados $7.000. Boletería de lunes a viernes de 8.30 a 21. Invita Fundación BPN.
- Estreno de “Nuestra señora de las nubes” de Aristides Vargas dirigida por Guillermo Troncoso. Actúan: Guillermo Troncoso y Lala Vega. Un viaje poético, lleno de memoria, humor y emoción. La cita es a las 21 en Araca Teatro en Virgen de Luján 1555, Neuquén capital. Reservas al: 2994767595.
- Festival primavera en Danza presenta “Fulguria” de Laura Gonzalez a las 21, “Los Rios que corren” de María Sol Fuentes a las 21.30 y “Luminile” de Andrea Briceño a las 22. La cita es en Deriva Teatro en calle Sarmiento 841 de Neuquén capital. Entrada libre y gratuita.
- “Mi hijo solo camina un poco más lento” de Ivor Martinic. Actuan: Romina Ansaldi, Pablo Cosa, Fernanda D’Argenio, Sabina Nozzi Di Massa, Josefina Porte Farías, Chacho Prunetti, Facundo Selva, Mauricio Villar y Brenda Vouillat. Bajo la dirección de Karina Ledda. Historia: una familia en la que se afronta con humor y una sinceridad brutal lo que alguna vez importó, y aquello que siempre debiera importanos: la familia, el paso del tiempo, la aceptación de lo diferente, el amor, el miedo, la soledad, la locura y la enfermedad. Todos los viernes de octubre a las 21.30 en Ámbito Histrión, Chubut 240, Neuquén. Reservas por Whatsapp al 2994089307.
Sábado 4 de octubre
- Una noche en el cementerio. En el recorrido se narran diversos acontecimientos históricos, así como las leyendas urbanas que han surgido en torno al descanso de los difuntos fundamentales para el patrimonio neuquino. Habrá dos horarios de guiados disponibles: 19 y 20 horas. La entrada es gratuita y se requiere inscripción previa a [email protected] con nombre y apellido, cantidad de personas que participarán y horario de preferencia. Actividad apta para mayores de 12 años.
- Néstor en Bloque en Mood Live. El referente indiscutido de la música tropical celebra dos décadas de historia. Un show especial que recorrerá todos sus grandes éxitos, desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las canciones que siguen sonando en cada fiesta. La cita es a las 21 en Ministro González 40, Neuquén. Entradas a la venta en events.flashpass.com.ar. Valor: $60.000.
- Entre Nos con Jorgelina Sotelo y Carlos Tendler. La cita es a las 21 en El Arrimadero Teatro, Misiones 234, ciudad de Neuquén. Reservas al 2995857090 o 2995764583. Valor de la entrada: $10.000 (anticipadas) $12.000 (en puerta)
- “Nuestra señora de las nubes” de Aristides Vargas dirigida por Guillermo Troncoso. Actúan: Guillermo Troncoso y Lala Vega. Un viaje poético, lleno de memoria, humor y emoción. La cita es a las 21 en Araca Teatro en Virgen de Luján 1555, Neuquén capital. Reservas al: 2994767595.
- Festival primavera en Danza presenta “Saturnal: ensoñaciones del tiempo” de Estrella Betancur a las 21, “Premio trayectoria” de Mariana Roitstein a las 21.30, “Moviminto líquido” de Dylan Muñoz a las 21.45 y “Cierre: Les bailes” por DJ Adama a las 22.15. La cita es en Deriva Teatro en calle Sarmiento 841 de Neuquén capital. Entrada libre y gratuita.
- Estreno teatral “El loco y la camisa” de Nelson Valente con la dirección de Pablo Todero. Actúan: Carolina Sancho, Ornella Gaggiotti, Fernando Lesa Brown, Max de la Parra y Chacho Prunetti. Historia: En el living de una casa de clase media, se revela lo que nadie quiere mirar. Beto, “el loco” de la familia, se anima a decir en voz alta lo que los demás callan. Entre reproches, silencios y verdades incómodas, la intimida familiar se invierte en un campo de batalla donde la locura parece demasiado a la lucidez. La cita es a las 21 y 22.30 en Ámbito Histrión, Chubut 240, Neuquén. Reservas al 299 4530771.
- “Puntos suspensivos… lo inquietante es el silencio” bajo la dirección de Christian Cardozo. Actuan: Mercedes Pederiva y Diego Arangue. Una comedia emotiva y poética sobre el deseo, la incomunicación y el amor que ya no alcanza. Todos los sábados de octubre a las 22 en Ámbito Histrión, Chhubut 240, Neuquén. Reservas al 2994019051 o 2994633290.
Domingo 5 de octubre
- Homenaje a The Rollings Stones x La Rodante en Mood Live. El show será a las 21 en Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén. Para reservar mesa, comunicarse al 2996136663.
- Comedia de “Duendes y amigas” de Eduardo Grilli con la dirección de Gustavo Azar. Actúan: Nadia D’Andrea, Laura Ratto y Caro Rostagno. La función es a las 20.30 en El Arrimadero Teatro, Misiones 234, ciudad de Neuquén. Anticipadas con descuento al 2995013141.
- “Nuestra señora de las nubes” de Aristides Vargas dirigida por Guillermo Troncoso. Actúan: Guillermo Troncoso y Lala Vega. Un viaje poético, lleno de memoria, humor y emoción. La cita es a las 21 en Araca Teatro en Virgen de Luján 1555, Neuquén capital. Reservas al: 2994767595.
