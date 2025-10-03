Qué hacer en la ciudad de Neuquén este fin de semana

LMNeuquén te propone conocer todas las ofertas culturales para disfrutar del primer fin de semana de octubre. Entrá y enterate.

La ciudad de Neuquén tendrá distintos espectáculos y propuestas durante este fin de semana

Llega el primer fin de semana de octubre y desde LMNeuquén te invitamos a conocer todas las propuestas culturales para disfrutar de la cultura en la capital neuquina. Desde conciertos gratuitos hasta las mejores ofertas de teatro en las principales plazas teatrales de la ciudad.