Ángel de Brito fue letal con Wanda Nara y la mandó a estudiar

Wanda Nara cumple la función de conductora y presentadora de MasterChef, esta año con la versión famosos mientras que en temporadas anteriores estuvo al frente de la versión tradicional y de Bake Off Famosos. Ahora, al ser consultado sobre el rol de la animadora en la temporada actual, Ángel de Brito fue picante en sus palabras.

“Miro poco Masterchef. No me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido”, opinó el conductor de LAM en Mediodía Bien Arriba (TV Pública) sobre el formato que cuenta con cuatro temporadas previas, todas con Santiago del Moro al frente.

“Me gusta que esté Wanda y que le hayan armado el circo alrededor de ella, pero me resulta aburrido desde siempre. No me gustan los programas de cocina”, se sinceró el periodista sobre los idas y vueltas que viene manteniendo la empresaria con Maxi López y el protagonismo que tiene.

image

“Ser conductora de Telefe le da un prestigio que no tiene a Wanda. Trabajó muy poco en su vida, es más famosa por otras cosas que por el trabajo. Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras”, se despachó, durísimo.

La mirada de Ángel de Brito sobre Beto Casella y su salida de Bendita

Ángel De Brito también tuvo palabras sobre otra figura de la televisión: la inminente salida de Beto Casella de El Nueve y el desembarco en América TV que provocaría una serie de movimientos dentro de la programación de la señal. En Ángel Responde, el conductor analizó el impacto de este cambio que no solo se reflejaría en el traspaso del conductor, sino también en la futura conformación de Bendita, el popular ciclo que ha permanecido dos décadas al aire.

Entre las novedades más relevantes, el periodista adelantó que Casella se trasladará en febrero a América TV junto a casi todo su equipo, a excepción de Edith Hermida. El conductor de LAM fue enfático al revelar que Hermida, quien integra el panel desde 2010 y se ha desempeñado como suplente habitual de Casella, quedaría al frente de Bendita de manera oficial: “Edith sería a partir del primero de enero la nueva conductora de Bendita”, aseguró Ángel.

Beto Casella-Portada

Este posible reemplazo se produce en medio de especulaciones sobre la identidad de quien podría ocupar el histórico puesto de conducción. El nombre de Jorge Rial apareció como candidato, generando diversas reacciones. En Intrusos, Pablo Layus explicó cómo se comunicó directamente con Rial: “Le consulté si había una posibilidad y la respuesta fue tajante: ‘Ni en pedo. No me puedo bajar de un éxito como Argenzuela y tengo muchísimo trabajo’. No sé si lo llegaron a tentar”.

Sobre la posibilidad de que Rial acepte el desafío, Rodrigo Lussich expresó sus dudas durante el mismo programa, considerando improbable que el experimentado periodista asuma la conducción de un formato que no ha creado y que además implicaría compatibilizarlo con una agenda ya cargada: “A mí me sonaba insólito que agarrara una marca televisiva que no es suya. Él ya hace radio a la mañana, Argenzuela y el streaming... En Bendita, para mí, Edith Hermida es el reemplazo natural”, fueron las palabras del conductor en el ciclo de espectáculos.