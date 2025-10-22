Wanda Nara mandó a la gala de eliminación a un participante de MasterChef

Sin vueltas, la conductora del reality de Telefe comunicó la contundente decisión que tomó la producción.

Este martes MasterChef Celebrity tuvo un nuevo faltazo de la competencia y Wanda Nara no dudó en comunicar el anuncio de la producción que pone al borde de la eliminación a un participante.

“Bueno chicos, como verán, hoy también tenía que cocinar Momi Giardina . No pudo estar acá, entonces pasa directamente a la gala de eliminación”, sentenció la mediática ante el segundo faltazo de la bailarina e influencer.

Respecto a los motivos, Wanda explicó que “ está enferma, tiene fiebre… por eso Momi te mandamos un beso. Cuídate mucho y tenés que venir a la gala con todo” dijo la conductora que alentó a la participante a romperla en la gala del próximo domingo donde se irá un nuevo competidor.

Walas, el reemplazo de Pablo Lescano

Tras la salida de Pablo Lescano de manera sorpresiva de MasterChef Celebrity, Wanda Nara le dio la bienvenida a su reemplazo que se convirtió rápidamente en una de las incorporaciones más divertidas del reality.

Con humor y lamentando al mismo tiempo la salida del cantante de cumbia, Walas, el histórico cantante de la banda de rock alternativo Massacre se sumó a la competencia de cocinas y revolucionó el certamen.

Campera de peluche y con un llamativo pelo largo y rojo, Guillermo Cidade, su nombre real, generó curiosidad y entusiasmo. “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura”, se presentó.

“Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, agregó el participante que promete regalar divertidos momentos en la competencia.

Walas en MasterChef

Sobre su participación en el programa, Walas reconoció que “una de las cosas que quiero es cocinar bien, y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado” y reveló que “me asusta el jurado, le tengo mucha reverencia. Martitegui me parece tan glacial, tan distante”.