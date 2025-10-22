La cita fiasco de Marcelo Tinelli con Pamela Anderson

El conductor recordó el paso de la famosa actriz estadounidense por el Bailando por un Sueño.

El conductor Marcelo Tinelli recordó una salida con la famosa actriz estadounidense, Pamela Anderson , que tuvo lugar durante la visita de la también modelo a Buenos Aires en 2011, cuando participó en el Bailando por un sueño. El conductor explicó que la cita no fue en privado y que tras una gala salieron con un grupo a la calle Uriarte, donde pasaron un rato fuera del circuito del programa.

En su ciclo de streaming Estamos de paso (Carnaval), Tinelli repasó la convivencia detrás de escena y las salidas informales que acompañaron aquella temporada. Señaló que Anderson le regaló un alfajor y que la velada incluyó conversaciones y gestos que quedaron en recuerdo del equipo del certamen.

Tinelli dijo que la impresión personal no fue la que esperaba y contó pequeñas anécdotas de esa noche en Buenos Aires. Sus compañeros en la charla reaccionaron y aportaron puntos de vista distintos sobre la figura pública de Anderson. “Fuimos a tomar algo a la calle Uriarte, no me acuerdo cuál era el boliche”, comenzó relatando y aclaró que no salieron a solas sino en compañía de varias personas. También comentó que, en el lugar, se consumió algún cigarrillo entre los presentes.

image

Lejos de idealizar la experiencia, el conductor utilizó una expresión coloquial para describir su impresión de la actriz, lo que generó sorpresa entre quienes lo acompañaban en el ciclo. Aquella declaración tomó por sorpresa a los presentes y, rápidamente, Carla Conte, integrante del ciclo, le consultó "¿Comiste ahí?".

A lo que Tinelli respondió: “Noo. Moplazo, moplazo. Pamela Anderson me pareció un moplo. Por lo menos en el boliche. ¿Cuál es el problema que me haya parecido un moplo?”, respondió el conductor, tomando a todos por sorpresa.

La recordada visita de Pamela Anderson a la Argentina

Al mismo tiempo, Marcelo Tinelli reconoció que en aquel momento la presencia de Pamela Anderson fue tema de gran repercusión mediática. Carla Conte defendió la figura de la actriz estadounidense desde una valoración estética, mientras que Federico Bal intervino con una observación sobre el atractivo público que la actriz despertó entre diferentes generaciones.

image

En la conversación, Carla Conte comentó: “Le doy a Pamela ahora, antes y en todas las épocas” y Federico Bal sostuvo: “Es una bomba sexual de todas las generaciones”. Esas intervenciones reflejaron el contraste entre la impresión privada de Tinelli y la percepción pública de Anderson.

El intercambio recordó que la participación de Anderson en el Bailando generó gran expectativa. La actriz se sumó a ensayos y galas, y su paso por el certamen impulsó el rating del programa. Luego, por compromisos laborales, decidió retirarse del ciclo. Tinelli también recordó el gesto del alfajor que le regaló la actriz y la mezcla de rigor televisivo con momentos informales tras bambalinas, una combinación que marcó la cobertura mediática de entonces.

La participación de Pamela Anderson en el Bailando quedó registrada en 2011. La actriz llegó a Buenos Aires el 24 de mayo de ese año, se alojó en el Four Seasons y trabajó con el bailarín Damian Whitewood en la coreografía del programa. Anderson bailó tres veces en el certamen —Pop Latino, Cha Cha Chá y Axé— y, por su trayectoria internacional, su presencia potenció la atención del público. Tras algunas galas, la artista regresó a su país y fue reemplazada en el certamen.