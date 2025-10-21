MasterChef Celebrity: El apodo de Andy Chango a Wanda Nara que la enloqueció

El músico protagonizó un llamativo y cómico intercambio con la conductora del reality.

La nueva semana de MasterChef Celebrity comenzó con una combinación de cocina y humor. Uno de los momentos más llamativos se dio cuando se produjo un cruce irónico entre la conductora, Wanda Nara , y Andy Chango , el músico que en pocas emisiones se ganó un lugar como uno de los personajes más carismáticos de la temporada.

Todo comenzó cuando la conductora dirigió su saludo a los cocineros. Y allí no dudó en resaltar que el músico y el Turco Husaín mantenían la “fidelidad” a su mesa del fondo. La respuesta de Andy no se hizo esperar. “Me encanta el fondo, Wandi. Me siento en un entorno más privado, más protegido”, lanzó con su habitual tono de ironía, lo que desató una primera ola de risas. El apodo, “Wandi”, cambió la energía del estudio por un instante. Wanda, entre risas sinceras, recogió el guante: “¡A mí me encanta que me digas Wandi! Nadie me dice así. Ni de chiquita me decían Wandi”, aseguró al borde de la carcajada.

Pero la calma era solo aparente. Andy volvió al juego con una frase punzante, tan desinhibida que conmovió hasta a las cámaras: “Y… no te querían mucho por ahí”, replicó el músico. El silencio se quebró de inmediato en el set, esta vez con una carcajada general que evidenció la sorpresa y la complicidad compartida en ese instante.

image

Wanda no perdió las formas ni el humor. La modelo, remató: “Desbloqueado un nuevo trauma”, regalando una última risa, tan espontánea como certera.

La reacción del público en redes

La escena duró solo menos de diez segundos. Sin embargo, fue suficiente para desatar una oleada de memes y reacciones en las redes sociales, donde los usuarios celebraron la frescura de Wanda Nara y su capacidad para reírse de sí misma.

El cruce no terminó en aquel primer intercambio. El programa guardaba más momentos de complicidad y humor inesperado. Mientras la competencia avanzaba y el reloj marcaba el pulso de la cocina, una nueva escena volvió a captar toda la atención del estudio y del público.

Embed - La reacción de Wanda Nara a un comentario de Andy Chango - Masterchef Celebrity

Cuando la prueba había llegado a la mitad de su tiempo, Wanda se sorprendió al notar que el participante más descontracturado ya había completado su plato. “Terminé de cocinar hace 10 minutos”, le informó, Andy. Sin pensarlo dos veces, la conductora pidió su ayuda para anunciar a los demás que el tiempo apremiaba. “Quedan 10 minutos, losers... Quedan 10 minutos amiguitos”, gritó, llenando el set con su voz y esa mezcla de frescura y desparpajo que lo caracteriza.

El ambiente distendido se coló nuevamente entre fogones y sartenes, ya con la cuenta regresiva acechando. Cuando llegó el momento de la degustación, Wanda volvió a hacer gala de su humor: “Si te sigue sobrando tiempo de cocina, al final vamos a terminar haciéndonos amigos de tanto charlar”, bromeó. El artista no dejó pasar la oportunidad y compartió, a modo de secreto profesional: “Hay que administrar el tiempo, el tiempo es elástico”.

Donato de Santis intervino con elogio: “Creo que es el que mejor maneja el tiempo, más allá de que hace platos simples, es una virtud”. Entre risas compartidas, Andy desnudó una verdad oculta: “En realidad es un ligero trastorno de ansiedad”. El estudio volvió a ser sacudido por el humor.