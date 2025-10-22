El comentario que alimenta la rivalidad entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

La conductora del certamen tuvo un comentario inesperado y dejó en silencio a los presentes en el estudio de grabación.

Wanda Nara asumió un rol picante mientras es conductora de MasterChef siendo en más de una oportunidad el centro de distintos comentarios en los cuales se dirige a su expareja Maxi López , quien es participante del reality. Sus cruces son moneda corriente, y no reduce su participación en comentarios para él.

Este martes se vivió una situación particular en el set de grabación cuando Wanda sorprendió al realizar un comentario para Valentina Cervantes , la modelo y novia del futbolista Enzo Fernández. Todo sucedió cuando la participante se acercó al jurado para presentar su plato: milanesa de pollo con acelga y salsa blanca, una combinación de sabores que cautivó a los tres jurados.

Tanto es así que Donato De Santis se animó a decir en público que logró hacer la mejor milanesa en la historia del certamen, lo que recibió la aprobación de los restantes. Por otra parte Germán Martitegui atinó a decir que su plato parecía un cuadro. En medio de los elogios, Wanda interrumpió el aire para lanzar un comentario polémico.

"No existe igual esposa de jugador de fútbol que no sepa hacer milanesas, es como lo primero que tenés que saber", dijo Wanda sin recibir comentarios ni risas, sino que el lugar se llenó de silencio y miradas incómodas.

Ante esta situación, Maxi López salió al cruce con un duro comentario que expuso a su expareja: "Quiero ver la milanesa de Wanda. Nunca me preparó milanesas".

Wanda Nara mandó a la gala de eliminación a un participante de MasterChef

Este martes MasterChef Celebrity tuvo un nuevo faltazo de la competencia y Wanda Nara no dudó en comunicar el anuncio de la producción que pone al borde de la eliminación a un participante.

“Bueno chicos, como verán, hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá, entonces pasa directamente a la gala de eliminación”, sentenció la mediática ante el segundo faltazo de la bailarina e influencer.

Respecto a los motivos, Wanda explicó que “está enferma, tiene fiebre… por eso Momi te mandamos un beso. Cuídate mucho y tenés que venir a la gala con todo” dijo la conductora que alentó a la participante a romperla en la gala del próximo domingo donde se irá un nuevo competidor.