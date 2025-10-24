Advierten sobre una anomalía de las temperaturas: llegarían a los 42°C en algunas provincias

Si bien rige una alerta por un temporal de tormentas y vientos de más de 100 km/h, se anticipa un abrupto aumento de la temperatura. Qué zonas estarán afectadas.

Los especialistas indican que tras el paso del sistema, se espera un brusco descenso térmico en otras zonas del país.

En las últimas horas, se emitieron varias a lertas meteorológicas por un fuerte temporal de tormentas y vientos que podrían superar los 100 km/h . Las condiciones persistirán durante el fin de semana, y en este contexto se advirtió además por una anomalía en las temperaturas . Cuándo será y a qué zonas afectará.

Durante este viernes 24 y sábado 25 llegarán a Argentina intensas tormentas, y según la alerta de nivel naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan registros de hasta 100 mm.

Según publica el sitio especializado Meteored, el avance de un sistema frontal frío provocará lluvias y tormentas fuertes desde el centro hacia el norte del país, con riesgo de fenómenos severos y marcado contraste térmico entre regiones.

Durante la jornada de hoy comenzará a desplazarse un sistema frontal frío que traerá lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad, pero esto cambiará en los próximos días y se anticipa un abrupto aumento de la temperatura.

lluvias

Se anticipa un "calor extremo" en varias zonas del país

Según Meteored, en la franja central del país se registrarán núcleos de tormentas que podrían dejar entre 40 mm y 70 mm, incluso valores superiores en forma puntual. La presencia de aire cálido y húmedo será determinante en la formación de estos fenómenos, en especial sobre el norte bonaerense y el sur santafesino, zonas en las que podrían darse picos de hasta 100 mm.

En paralelo se espera el avance de un sistema frontal, por lo que se experimentarán temperaturas extremadamente elevadas, con máximas que podrían alcanzar entre 40 °C y 42 °C en algunas localidades del norte argentino durante los próximos días.

aumento de temperaturas

Los especialistas indican que esta anomalía en las temperaturas tendrá impacto el día martes, donde tras el paso del sistema, se espera un brusco descenso térmico en otras zonas del país.

"El ingreso de aire frío será particularmente notorio sobre el área pampeana y la región cuyana, donde se prevé la aparición de heladas débiles a moderadas", precisó Meteored. Sin embargo, las últimas proyecciones indican que el fenómeno quedaría más acotado al sudoeste bonaerense y a La Pampa, mientras que en el resto del país las temperaturas se mantendrán por encima de los valores críticos.

Alerta naranja por tormentas y vientos

Para este viernes 24, rige una alerta naranja por fuertes tormentas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero. En estos sectores se espera que las precipitaciones ronden entre los 70 y 100 milímetros.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h.

alerta smn (8)

Alerta amarilla: cuáles serán las zonas afectadas

Además, el norte de Entre Ríos, suroeste de Corrientes, sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, este de La Rioja, Catamarca, Tucumán, norte de Santiago de Estero y Chaco están afectadas por una alerta amarilla por tormentas.

Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.