La emoción de Matías Alé en su casamiento: las bromas para aflojar los nervios

Tras 17 meses de noviazgo, el actor de 48 años se casó en Mar del Plata con la profesora de educación física, Martina Vignolo, 25 años menor que él.

Un año y cinco meses de novios le bastaron a Matías Alé y a Martina Vignolo para dar el sí. Este viernes en la ciudad de Mar del Plata, la feliz pareja se casó por civil primero y más tarde por iglesia, antes de meterse en una súper fiesta.

Alé, de 48 años, le había propuesto matrimonio a Martina en medio de la entrega de los Martín Fierro Federal 2024 , en una relación unida por el amor y separada por los años de diferencia, ya que el actor es 25 años más grande que su flamante esposa.

Martina Vignolo, que es profesora de educación física y marplatense de nacimiento, vivió su fiesta de casamiento con gran emoción, aunque las lágrimas empezaron a caerle desde temprano, cuando Matías alquiló una avioneta que en la mañana del viernes sobrevoló Playa Grande llevando en su cola un cartel que decía: “Siempre juntos a la par y hoy juntos al altar. Te amo B”.

El casamiento de Matías Alé: la novia y su vestido hecho por Benito Fernández

Luego de haber pasado por el Registro Civil y de haber sido unidos oficialmente ante la ley, en horas de la noche fue el momento más emotivo, cuando se unieron en matrimonio ante Dios, en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco en Mar del Plata. Junto a ellos, decenas de amigos y familiares cercanos fueron testigos del acontecimiento.

Con una vestimenta sobria, el novio lució un traje negro -saco y pantalón recto- con zapatos de vestir también negros, una camisa blanca. Además, un moñito negro y un pañuelito blanco que sobresalía del bolsillo superior del saco, contrastando.

La novia, en tanto, se vistió lógicamente de blanco. Con un vestido creado por el diseñador Benito Fernández, al cuerpo y con escote ovalado, acompañado con un peinado recogido también muy sobrio (con un velo de tul como si fuese una extensión).

ALE 2

“Estoy muy feliz, disfrutando todo, intento relajar los nervios. Hay muchos amigos. Es un momento muy especial y más en este lugar que me acompañó toda mi vida”, dijo Martina de 23 años antes de iniciar su caminata rumbo al altar en la parroquia.

Ahí la esperaba Matías y el sacerdote que los casó, quien que no escatimó en chistes y buena onda para aflojar los nervios de los novios, propios de la ceremonia. Sin embargo, cuando todos estaban más relajados, se refirió con profundidad acerca de la importancia del amor, de la familia, la responsabilidad y el compromiso.

“Son dos personas divinas, se merecen lo mejor. A él lo conozco hace muchos años y siempre fue muy cariñoso conmigo. Acompañarlos en esto es maravilloso”, contó Benito Fernández, muy feliz por ser parte de este evento con el vestido que diseñó para la novia.

En el altar, luego de la bendición de las alianzas, Matías Alé se tomó un instante para la broma, cuando después de poner el anillo en el dedo anular de su pareja y firmar el acta de matrimonio, le dijo “ya está, no hay marcha atrás. Con cariño, te puse”, como si firmara un autógrafo.

El casamiento de Matías Alé: las mejores fotos

ALE 3

ALE 4

ALE 5